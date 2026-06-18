aespaカリナ＆ウィンターのディープフェイク映像を販売…制作者に懲役2年6カ月の実刑判決

aespaを対象にディープフェイクコンテンツを制作・流布した人物A氏に、実刑判決が下された。

6月18日、SMエンターテインメントは、aespaのメンバーであるカリナとウィンターのディープフェイク映像を制作し、営利目的で販売したA氏に対し、懲役2年6カ月の判決が言い渡されたと発表した。

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大邱（テグ）高等裁判所第1刑事部はA氏に対し、実刑判決とともに80時間の性暴力治療プログラムの受講、さらに児童・青少年関連機関などへの7年間の就業制限を命じた。

今回の判決について、SMエンターテインメントはアーティストの権益を侵害する犯罪行為に対し、「無寛容（ゼロトレランス）の原則」で強硬対応する方針を改めて強調した。

SMエンターテインメントは、「これまでファンからの情報提供と独自のモニタリングを通じて、各種オンラインコミュニティやSNS上に投稿された悪質な書き込みやコメントの証拠を数千件収集してきた」と説明。

（写真提供＝OSEN）aespa

続けて、「これらを基に捜査機関へ告訴状を提出しており、すでに多数の被告訴人の身元が特定され、捜査が進められている」と明らかにした。

またSMエンターテインメントは今後も、aespaに関する悪質なデマの作成、虚偽情報の反復的な拡散、性的嫌がらせにあたる投稿、侮辱や歪曲されたコンテンツの制作・配布など、あらゆる犯罪行為について継続的に証拠を収集していく方針だ。

さらに、内容を精査したうえで告訴手続きを段階的に拡大していく予定だとしている。

（記事提供＝OSEN）