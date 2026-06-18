俳優の坂口憲二が女子プロコーチとラウンド 「めちゃくちゃわかりやすく教えてもらった」と収穫たっぷり！
俳優の坂口憲二が自身のインスタグラムを更新。「ご縁あって大西翔太プロとラウンド」と記すと、ゴルフ場で男前2人が並んだカッコいい写真を投稿した。
【写真】髭にサングラス、相変わらずワイルドな魅力を放つ坂口憲二（全4枚）
ティーチングプロA級の資格を持つ大西氏は、分かりやすい指導が好評でメディアでも活躍。青木瀬令奈のコーチ兼キャディを務めていることでも知られている。また実妹はプロゴルファーの大西葵だ。坂口も「めちゃくちゃわかりやすく教えてもらった」と、最高のコーチと一緒のラウンドを喜んでいた。坂口は俳優として「医龍」シリーズなどの代表作を残してきた。しかし国の指定難病「特発性大腿骨壊死症」と診断され、2018年に芸能活動を無期限休止。セカンドキャリアとしてコーヒーの焙煎士としての道を歩み始め、自身のブランド「The Rising Sun Coffee」を立ち上げた。2人がラウンドしたゴルフ場がある大網白里市には2号店を構えている。この日もラウンド後には来店してくれたことを明かし、アイスコーヒーを手に店前で撮影した大西氏の写真も公開した。投稿を見たファンからは「大好きなおふたり」「それにしてもかっこいいです」「一緒にゴルフしてみたい！」「スコアはどうだったのでしょうか？」などのコメントが寄せられていた。ちなみに芸能活動を休止していた坂口だが、2023年には新CMに登場、テレビドラマ「風間公親‐教場0‐」に俳優として久しぶりに出演するなど、少しずつではあるが活動も再開している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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