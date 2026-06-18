Hearts2Hearts・ステラ、誕生日に3000万ウォン寄付　小児患者の治療費支援に

Hearts2Heartsのステラが誕生日を迎え、心温まる善行を実践した。

所属事務所SMエンターテインメントによると、ステラは自身の誕生日である6月18日、サムスンソウル病院に3000万ウォン（約300万円）を寄付した。

【写真】Hearts2Hearts、原宿で“平成ギャル”に大変身！

この寄付金は、経済的に困難な状況にある小児患者たちの治療費支援に充てられる予定だ。

（写真提供＝SMエンターテインメント）ステラ

ステラは「ファンの皆さんから受けた愛を、意味のある形で分かち合いたかった。大変な時間を過ごしている子どもたちに少しでも力になれればと思う。ファンの皆さんからいただいた温かい応援の気持ちを、より多くの方々に届けられるよう、今後も継続的に寄付活動を続けていきたい」と語った。

今年2月には、Hearts2Heartsがデビュー1周年を記念し、韓国国内の支援が必要な女性青少年のために、国際開発協力NGOのGFOUNDATIONに公式ファンクラブ名「S2U（ハチュ）」名義で5000万ウォン（約500万円）を寄付したことがある。

今回ステラの寄付が伝えられ、ファンの間で温かい反響を呼んでいる。

なお、ステラが所属するHearts2Heartsは、6月22日に2ndミニアルバム『Lemon Tang』をリリースする予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇Hearts2Hearts プロフィール

SMエンターテインメントからaespa以来、約5年ぶりにデビューしたガールズグループ。ジウ（リーダー）、カルメン、ユハ、ステラ、ジュウン、エイナ、イアン、イェオンの8人で構成された。グループ名には、様々な感情や心からのメッセージが込められた音楽を通じて、ファンと心をつなぎ、より大きな「私たち」として一緒に進んでいくという意味が込められている。メンバーの平均身長は166.6cm。2025年2月24日に1stシングル『The Chase』でデビューすると、新人賞9冠を達成した。