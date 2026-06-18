人気ドラマ主演俳優らに熱愛説が浮上!?　韓国SNSで拡散した“DM画像”に監督が反論

ドラマ『伝説のキッチン・ソルジャー』の主演俳優パク・ジフン、チョン・ソヨン、イ・サンイ、ハン・ドンヒが、思わぬ熱愛説に巻き込まれた。

6月18日、あるネットユーザーが自身のSNSに「『伝説のキッチン・ソルジャー』の監督に聞いてみたけど、パク・ジフン＆チョン・ソヨン、イ・サンイ＆ハン・ドンヒは本当に付き合っているみたい？」という文章とともに、同ドラマを演出したチョ・ナムヒョン監督とのやり取りとされるDM（ダイレクトメッセージ）のキャプチャ画像を公開した。

【写真】共演→結婚→離婚の韓国カップル

公開されたやり取りでは、投稿者が「パク・ジフンさんとチョン・ソヨンさん、イ・サンイさんとハン・ドンヒさんが交際中だという話がありますが、ご存じですか」と質問。これに対し相手は、「具体的に私から申し上げるのは難しいですが、そうした雰囲気がただ偶然生まれたものではないでしょうね」と返答したとされていた。

（画像＝X）公開されたDMでのやり取り

この投稿が急速に拡散されると、オンライン上では実際の熱愛説として広まり、ファンの間では「監督がなぜ俳優の私生活に関与するのか」「あのような返答は適切なのか」「根拠のない憶測になぜ反応したのか」「俳優たちに被害を与えかねない行動だ」などの批判が相次いだ。

しかし、チョ・ナムヒョン監督は同日、自身のSNSを通じて「捏造しないでください。DMをした事実はありません」と投稿し、公開されたやり取りは事実ではないと反論した。

チョ・ナムヒョン監督の釈明後、最初の投稿は削除された。

今回の騒動は、捏造されたDMの内容が事実確認を経ないままオンライン上で拡散され、誤解を招いたハプニングとして収束した形だ。

（写真提供＝OSEN）左からパク・ジフン、チョン・ソヨン、イ・サンイ、ハン・ドンヒ

俳優側や所属事務所も別途コメントは発表しておらず、熱愛説を裏付ける客観的な根拠も確認されていない。

なお、ドラマ『伝説のキッチン・ソルジャー』は6月16日に最終回を迎えた。同名の人気ウェブ小説・ウェブ漫画を原作とした作品で、軍の炊事兵が卓越した料理の腕前を武器に成長していく姿を描き、視聴者から支持を集めた。日本ではDisney＋でも配信中だ。