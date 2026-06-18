群馬クレインサンダーズが谷口大智と契約継続…「周りの皆さまがワクワクできるように」

6月17日、群馬クレインサンダーズは、谷口大智との2026－27シーズンの選手契約継続に基本合意したことを発表した。

奈良県出身で現在36歳の谷口は、201センチ108キロのパワーフォワード兼センター。比江島慎（宇都宮ブレックス）らとともに洛南高校（京都府）でウインターカップ3連覇に貢献すると、同校卒業後、スラムダンク奨学生として渡米した。サウスイースタン・オクラホマ州立大学を経て2015年に秋田ノーザンハピネッツへ加入し、その後は広島ドラゴンフライズ、茨城ロボッツ、島根スサノオマジックを渡り歩き、2025－26シーズンから群馬に在籍。群馬での1年目となった今シーズンのB1リーグ戦では47試合に出場し、1試合平均2.5得点0.7リバウンド0.3アシストという成績を残した。

今回の契約合意に際して、谷口がクラブを通じて寄せたコメントは以下のとおり。

「今シーズンも群馬でともに戦えること、大変うれしく思います。

コート内外でもやることは昨シーズンと変わらず、去年以上にチームに貢献していきたいと思いますのでよろしくお願いします！

何よりもまず自分がバスケもそれ以外も全力で楽しむこと。それを見て周りの皆さまがワクワクしながらチームを応援できるように頑張ります。

みんなに会えるの楽しみにしてるよ！」

【動画】谷口のYouTubeチャンネル「DT times」