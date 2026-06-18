【「ディアブロ イモータル」：血染めの宝石】 6月17日 配信

Blizzard Entertainmentは、Android/iOS用MMOアクションRPG「ディアブロ イモータル（Diablo Immortal）」大型アップデート「血染めの宝石」を本日6月17日より配信開始した。

今回のアップデートでは、本作10種類目のクラスである「ウォーロック」が登場。「ウォーロック」は悪魔を召喚しながら遠距離魔法を操る魔術師で、新たなメインクエストラインとともにサンクチュアリに降臨する。

さらに、新地域「ラット・ゴーレイン」に加え、3体の新たなヘリクアリボスも追加。サンクチュアリをさらに深く楽しめる新コンテンツや報酬が多数用意されている。

□大型アップデート「血染めの宝石」のページ

地獄を支配するウォーロック

【Diablo Immortal | Warlock | Gamplay Trailer】

ウォーロックは、悪魔を召喚し遠距離魔法を使いこなすハイブリッドな魔術師で、地獄そのものから力を引き出します。悪魔や地獄の魔術を解き放ち、喜びと憤怒を楽しむ邪悪な気配をまとっています。ウォーロックは悪魔をその場で召喚し、指揮し、生け贄に捧げることで戦場を支配することができます。

さらに、レベル1から使用できる使い魔「魂喰らい」は、戦闘中に悪魔を食わせることでその力を吸収し、リアルタイムで強化されていきます。

ラット・ゴーレインの門が開かれた

新たなメインクエスト「血染めの宝石」が追加されます。これは「苦悶の領土」の物語の続きとなっており、プレイヤーたちは「ディアブロ イモータル」で初めて名高き都市ラット・ゴーレインを訪れることになります。

門や中央広場、そして長年都市そのものを象徴してきた建築様式など、「ディアブロ II リザレクテッド」で登場した重要地点が登場しますが、現在はアンダリエルの悪魔軍団によって荒廃しきっています。

3体の新たなヘリクアリボス

太陽の力を操る「偽りの予言者イラドゥス」、満たされることのない飢えに苛まれる古の悪魔「原初の魂喰らいシャックルド・モウ」、そして雷でプレイヤーを苦しめる「夜族の奇術師グラクト」が登場します。

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