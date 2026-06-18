【Forza Horizon 6：フェスティバルプレイリスト「Horizonの数十年間」】 6月18日深夜より開催予定

　マイクロソフトは、Xbox Series X|S/PC用オープンワールドレースゲーム「Forza Horizon 6」において、フェスティバルプレイリスト「Horizonの数十年間」を本日6月18日深夜より開催する。

　新プレイリスト「Horizonの数十年間」では、ホイールスピンや各年代のクルマを報酬として獲得可能。本日6月18日より開催される第1週は“1980年代”がテーマで、報酬は「1988 Lamborghini Countach LP5000 QV」や「1989 Volkswagen Rallye Golf」などがラインナップされている。

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