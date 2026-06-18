乃木坂46井上和、『トイ・ストーリー5』日本版声優に決定 サプライズ発表に涙「思わず言葉とか感情が全部涙に出てしまいました」

乃木坂46井上和、『トイ・ストーリー5』日本版声優に決定 サプライズ発表に涙「思わず言葉とか感情が全部涙に出てしまいました」