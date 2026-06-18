『トイ・ストーリー5』乃木坂46井上和＆令和ロマン松井ケムリが日本版声優抜てき M!LK佐野勇斗と“トリオ”で活躍 特別映像も解禁
ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー5』（7月3日公開）の日本版声優が新たに発表され、デジカメのおもちゃ・スナッピー役に乃木坂46の井上和、カバのデジタルマップおもちゃ・アトラス役にお笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリが抜てきされた。
【動画】タンスから登場？井上和＆松井ケムリの日本版声優決定ムービー
1995年の『トイ・ストーリー』日本公開から30年。世界中で愛され続けるシリーズ最新作では、ウッディやバズ、ジェシーたちが“デジタル”という新たな脅威に立ち向かう。
日本版声優陣はウッディ役の唐沢寿明や、バズ・ライトイヤー役の所ジョージなどお馴染みのキャスト陣の続投に加えて、おもちゃたちの脅威となる最新型タブレット・リリーパッド役に広瀬アリス、トイレ・トレーニング用のおもちゃのスマーティー・パンツ役をM!LKの佐野勇斗が務めることが発表されている。そしてこの度、ジェシーやウッディたちが新たに出会い、持ち主ボニーの心を取り戻すための冒険を助けてくれる新キャラクターの日本版声優として井上・松井の2人が決定した。
ボニーと共に友達の家に行く途中、手違いで見知らぬ家にたどり着いてしまったジェシー。そこでスマーティー・パンツとの出会いをきっかけに仲間になるタンスの中で忘れ去られていたデジカメのおもちゃ・スナッピー役の日本版声優を井上が担当。
スナッピーは3本脚で立つキュートな見た目と仲間想いな性格で、スマーティー・パンツやアトラスと共に行動を共にするデジカメのおもちゃ。スナッピーはかわいらしさの中にある繊細な感情が魅力的だが、その“感情の機微”を丁寧に表現できる演技力と、グループ活動を通じて仲間とのつながりや「輪」を大切にしてきた井上の姿勢が「思い出を宝物にし、仲間を想う」キャラクター性と深く重なり、またキュートさと心優しい魅力を豊かに表現できるとして本役に起用された。
スナッピー役に決まったことがサプライズで伝えられた際には涙を流しながら喜びを露わにした井上。その時の心境を「本当にただただうれしくて幸せで。『トイ・ストーリー』は生まれた時からすぐそばにあって、日常の一部のようなものだったので、あの世界に自分が入れるんだって思ったら、楽しみと夢みたいな気持ちで、思わず言葉とか感情が全部涙に出てしまいました」と振り返った。
またGPSが搭載されており冒険の道案内役として活躍する、陽気な性格のカバのデジタルマップおもちゃ・アトラス役を松井が担当。場の空気を柔らかくしながら自然と人を導く人柄が「仲間を導く頼れる存在」であるアトラスの役どころと重なり、親しみやすさと的確なナビゲート力を兼ね備えたアトラスの魅力を説得力をもって体現できることから本役に選ばれた。
松井は「佐野さん、井上（和）さんが本当にお上手だったので、恥をかかないように頑張りました。漫才やラジオとは、やっぱり全然違いますね。その時のアトラスの気持ちにならないといけない。漫才やラジオは、その時の気持ちでしゃべっていいので。自分の気持ちでしゃべるか、他人の気持ちでしゃべるかで、明確に違うなと思いました」と初挑戦となったアフレコを振り返った。
さらに、新キャラクターの解禁にあわせて声優発表特別映像と本編映像も解禁となった。声優発表映像では、映画と同様にタンスの中から出てくる井上と松井の姿。そんな2人はマップを頼りに何かを探していると、目の前にはスナッピーとアトラスが。それぞれ演じたキャラクターと共演したキュートな声優発表映像に。
また、あわせて解禁された特別映像ではスマーティー・パンツ＆スナッピー＆アトラスの3人が“テック・トリオ”として登場。それぞれの特徴を紹介するとともに、仲の良さ、そしてトリオのコミカルな空気感に思わず笑ってしまう映像となっている。
本編映像は、電池切れになっていたスナッピーとアトラスが、スマーティー・パンツとジェシーの力を借り復活するシーン。目覚めて早速、持ち主の女の子ブレイズとの思い出を語り、スマーティー・パンツ、スナッピー、アトラスとブレイズの強いきずなを感じさせるシーンになっている。
【動画】タンスから登場？井上和＆松井ケムリの日本版声優決定ムービー
1995年の『トイ・ストーリー』日本公開から30年。世界中で愛され続けるシリーズ最新作では、ウッディやバズ、ジェシーたちが“デジタル”という新たな脅威に立ち向かう。
ボニーと共に友達の家に行く途中、手違いで見知らぬ家にたどり着いてしまったジェシー。そこでスマーティー・パンツとの出会いをきっかけに仲間になるタンスの中で忘れ去られていたデジカメのおもちゃ・スナッピー役の日本版声優を井上が担当。
スナッピーは3本脚で立つキュートな見た目と仲間想いな性格で、スマーティー・パンツやアトラスと共に行動を共にするデジカメのおもちゃ。スナッピーはかわいらしさの中にある繊細な感情が魅力的だが、その“感情の機微”を丁寧に表現できる演技力と、グループ活動を通じて仲間とのつながりや「輪」を大切にしてきた井上の姿勢が「思い出を宝物にし、仲間を想う」キャラクター性と深く重なり、またキュートさと心優しい魅力を豊かに表現できるとして本役に起用された。
スナッピー役に決まったことがサプライズで伝えられた際には涙を流しながら喜びを露わにした井上。その時の心境を「本当にただただうれしくて幸せで。『トイ・ストーリー』は生まれた時からすぐそばにあって、日常の一部のようなものだったので、あの世界に自分が入れるんだって思ったら、楽しみと夢みたいな気持ちで、思わず言葉とか感情が全部涙に出てしまいました」と振り返った。
またGPSが搭載されており冒険の道案内役として活躍する、陽気な性格のカバのデジタルマップおもちゃ・アトラス役を松井が担当。場の空気を柔らかくしながら自然と人を導く人柄が「仲間を導く頼れる存在」であるアトラスの役どころと重なり、親しみやすさと的確なナビゲート力を兼ね備えたアトラスの魅力を説得力をもって体現できることから本役に選ばれた。
松井は「佐野さん、井上（和）さんが本当にお上手だったので、恥をかかないように頑張りました。漫才やラジオとは、やっぱり全然違いますね。その時のアトラスの気持ちにならないといけない。漫才やラジオは、その時の気持ちでしゃべっていいので。自分の気持ちでしゃべるか、他人の気持ちでしゃべるかで、明確に違うなと思いました」と初挑戦となったアフレコを振り返った。
さらに、新キャラクターの解禁にあわせて声優発表特別映像と本編映像も解禁となった。声優発表映像では、映画と同様にタンスの中から出てくる井上と松井の姿。そんな2人はマップを頼りに何かを探していると、目の前にはスナッピーとアトラスが。それぞれ演じたキャラクターと共演したキュートな声優発表映像に。
また、あわせて解禁された特別映像ではスマーティー・パンツ＆スナッピー＆アトラスの3人が“テック・トリオ”として登場。それぞれの特徴を紹介するとともに、仲の良さ、そしてトリオのコミカルな空気感に思わず笑ってしまう映像となっている。
本編映像は、電池切れになっていたスナッピーとアトラスが、スマーティー・パンツとジェシーの力を借り復活するシーン。目覚めて早速、持ち主の女の子ブレイズとの思い出を語り、スマーティー・パンツ、スナッピー、アトラスとブレイズの強いきずなを感じさせるシーンになっている。