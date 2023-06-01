【Amazon：ソニー サウンドバー セール】 セール期間：6月18日0時～7月1日23時59分

「HT-A5000」

Amazonにて、ソニーのサウンドバーがセール価格で販売されている。セール期間は7月1日23時59分まで。

期間中は、360立体音響による臨場感のあるサウンドと洗練されたデザインを両立したプレミアムサウンドバー「HT-A5000」と、大画面テレビに合わせてサラウンド音場を拡大するサウンドバー「HT-G700」がお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

HT-A5000

本製品は、天井や壁の反射とバーチャルサラウンド技術の組み合わせで臨場感のある音場を実現する5.1.2chサウンドバー。

HT-G700

大画面化が進むテレビに合わせてサラウンド音場を拡大。「Dolby Atmos」、「DTS:X」にも対応した3.1chサウンドバー。