◆米大リーグ ドジャース１―０レイズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日）、本拠地・レイズ戦に「１番・ＤＨ」で出場。６回に１５号先制＆決勝ソロを放ち、自身の本塁打による「１―０」勝利を初めて成し遂げた。試合は歴史的な“時短ゲーム”となる１時間５２分で終了し、ド軍は貯金２０に到達。大谷は試合終了１４分後、試合開始からわずか２時間６分後に帰宅。１７日（同１８日）のデーゲーム先発登板へ向け、自らのバットで休息時間を最大限に確保した。

難敵をついに捉えた。０―０の６回先頭の第３打席。大谷はラスムセンの初球、９２マイル（約１４８・１キロ）の内角カットボールを振り抜いた。「そこまでの２打席を踏まえて、ボールの軌道だったりとか（のイメージ）を修正しながら。甘い球がたまたま来たので、良い結果になって良かったなと思います」。飛距離４２７フィート（約１３０・２メートル）でセンターの防球ネットに消えた。実に１７打席ぶりの安打が先制＆決勝の１５号ソロとなった。

自身の本塁打による「１―０」の勝利はメジャー移籍後初のことだった。右腕ラスムセンとはこの打席まで通算７打数無安打５三振と苦手にしていたが、初安打が記念すべき一発として刻まれた。ＭＬＢ公式サイトのＳ・ラングス記者によると、ラスムセンは２１年以降は防御率２・７６で、５００回以上投げた投手の中ではメジャー全体２位となる。１位は２・６２の大谷。投手としても唯一右腕を上回る男が打者としても打ち砕いた。

この日、現地午後７時９分に始まった試合は同９時１分に終了した。驚異の１時間５２分。ピッチクロックが導入されてはいるものの、ドジャースでは１時間４４分で終わった９２年１０月４日（同５日）の敵地・アストロズ戦、ドジャースタジアムでは８２年４月以来の最短タイ記録と歴史的な“時短ゲーム”だった。５登板ぶりにリアル二刀流ではなく、投手専念で先発する１７日（同１８日）のレイズ戦が午後０時１０分からのデーゲームなだけに「そういう意味では良かった」と睡眠を最重要視する大谷もひと安心。試合終了から１４分後、プレーボールから２時間６分後に大股の早歩きで帰路についた。

１１日（同１２日）に「左膝の炎症」で途中交代した大谷。試合前には同箇所の状態を確認する意味も兼ねてブルペンで２４球を投げ込んだ。心身ともに、できる限り万全の態勢で臨む。（中村 晃大）

レイズ戦の６回、先制の１５ソロを放つ大谷【切り込み写真】ベンチで迎えられる大谷（ともに共同）