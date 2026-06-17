横浜EXの西山達哉が現役引退およびAGM就任を発表…「少しずつでもチームへ返していけるように」

6月17日、横浜エクセレンスは、西山達哉が2025－26シーズン限りで現役を引退し、2026－27シーズンより同クラブのアシスタントゼネラルマネージャー（AGM）に就任することを発表した。

神奈川県出身で現在37歳の西山は、172センチ68キロのポイントガード。駒澤大学を経て2012年に横浜ギガスピリッツへ加入し、その後東京エクセレンス（現：横浜EX）、アースフレンズ東京Z、信州ブレイブウォリアーズでプレーし、2022年に再び横浜EXへ復帰した。プロ生活の半分以上となる計8年間を同クラブで過ごし、今シーズンのB2リーグ戦では51試合に出場して1試合平均2.6得点0.6リバウンド1.0アシストを記録。また、同シーズン中にはB2個人通算3ポイントシュート成功数400本という記録も達成している。

今回の発表に際して、西山がクラブを通じて寄せたコメントは以下のとおり。

「来シーズンからAGMを務めることになりました。

このチームで僕はプロ選手のスタートをきりました。東京EXで4年、横浜EXで4年と計8年間プレーさせてもらいました。プロ生活の半分以上をこのチームで過ごせたことをうれしく思います。

今までの感謝をこれから少しずつでもチームへ返していけるように精一杯頑張ります。

なので、引き続き横浜EXの応援をよろしくお願いします。

ファンの皆さまにはこれまでたくさんの応援をしていただき、支えていただき本当に感謝しています。こんな僕を推してくれた方たちは『一生の宝物』です。ありがとうございました！！

みんなまたねー！！」

【動画】西山達哉、横浜EXでの道のり