日本テレビ「月曜から夜ふかし」でおなじみで“総資産7億円”を公言している棋士で投資家・桐谷広人さん（76）が17日までに公式X（旧ツイッター）を更新。写ったdポイントの額に驚きの声が上がった。

桐谷氏は「秋葉原へ行って思い出したけど、EDION(エディオン・家電の量販店)の優待も今月まで。私は500株を長期保有しているので14,000円の買い物ができます。買いたいものはなかったけど、今あるCDラジカセは持ち運びに不便なので、小型のを。それと、マウスを買ってペットボトルのお茶も頂いて40円の支払い」とつづり、購入したCDラジカセやマウスの写真、レシートなどを披露した。

すると、2枚のレシートの時刻が2分しか違わないのに、いきなりdポイントが3万円から43万5349円に爆増。

この投稿を見た人からは「dポイントすごい貯まってますね」「利用可能dポイント数がヤバい」「dポイント凄い…」などの声。どうしてそんなにdポイントが多いのかという質問には「デジタル優待で、dポイントを多く選んでいるからで」すと答え、「dポイントは何に使ってるの?」という声には「主に優待券で食事したときに出た端数を払っています」と丁寧に答えていた。