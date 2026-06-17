東海大学がOB戦の参加選手を発表…ベンドラメ礼生、内田旦人、津屋一球の歴代主将が集結

6月17日、東海大学男子バスケットボール部（SEAGULLS）は、今月20日に開催される「OB戦2026」に出場するOB選手の一部を発表した。今回明らかになったのは、いずれも在学中に主将を務めたベンドラメ礼生（2015年度卒）、内田旦人（2018年度卒）、津屋一球（2020年度卒）の3名だ。

同イベントについては5月27日に開催概要が告知されていたが、当時は参加選手について「非公表」とされていた。試合を3日後に控えたタイミングで、Bリーグの第一線で活躍するスター選手や、歴代リーダーたちの参戦が公表された形だ。

当日は15時から、現役チーム対OBチーム（GOLDEN SEAGULLS）の対戦が行われる。GOLDEN SEAGULLSを率いるのは、長年に渡って同大学を指揮し、先日立川ダイスのヘッドコーチ就任が発表された陸川章氏。入場は無料で、ファンクラブ会員向けの優先入場時間が設けられているほか、14時からは一般観客の入場も開始。事前申し込みは不要となっている。

なお、大学側は「掲載選手は、コンディションやスケジュール等の都合により、当日の出場可否が変更となる場合がございます」と注釈を添えている。

イベントの詳細は以下の通り。

■東海大学バスケットボール部 OB戦2026 概要



【日時】2026年6月20日（土）15：00 TIPOFF



【会場】東海大学湘南キャンパス総合体育館（土足可）



【対戦】現役チーム vs OBチーム（GOLDEN SEAGULLS）



【発表された参加OB選手】



・ベンドラメ礼生（2015年度卒・主将）



・内田旦人（2018年度卒・主将）



・津屋一球（2020年度卒・主将）



【タイムスケジュール】



13:00 ゴールド会員入場開始



13:15 ブラック会員入場開始



13:30 ブルー会員入場開始



13:40 レギュラー会員入場開始



13:50 ライト会員入場開始



14:00 一般観客入場開始（事前申し込み不要）



【入場】



・入場無料