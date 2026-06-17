M!LK曽野舜太×山中柔太朗によるユニット曲「真・運命」MV公開！ジャケットイラストそのままの姿で登場

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M!LKの曽野舜太と山中柔太朗が、ユニット曲「真・運命」（読み：マジ・デスティニー）を6月17日に配信リリース。MVも公開された。

■ふたりの美しくも対照的なビジュアルが強烈な印象を残す「真・運命」MV

M!LKが展開する「モー烈モー進プロジェクト」第2弾シングルとしてリリースされる「真・運命」は、恋に落ちる瞬間の衝撃、どうしても抗えずに惹かれあっていく運命を描いた一曲。誰もが一度は耳にしたことのある劇的なネオクラシカルフレーズが耳に残る、印象的な楽曲に仕上がっている。

「真・運命」は、配信直後からmora 総合 最新ランキング シングル（単曲）にて1位を獲得。早くも勢いを見せている。

MVでは、赤と黒の衣装をまとった曽野舜太と、白の衣装をまとった山中柔太朗という、対照的なふたりの美しいビジュアルが強烈な印象を残す仕上がり。恋に落ちる衝撃を表現した雷鳴の演出や、ふたりが対となる振り付けに注目だ。

今作のジャケット写真は、少女漫画誌『ちゃお』で連載を持つ人気漫画家・中原杏による描き下ろしイラスト。イラストのなかで見事に絵となって登場しているふたりが、実際にその衣装をまとって、どのように楽曲の世界観を表現しているのか、MVでもチェックしてみよう。

先日開催された『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』にて「最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞」「最優秀ボーイズアイドルカルチャー楽曲賞」「最優秀バイラル楽曲賞」「カラオケ・オブ・ザ・イヤー：J-POP」「ファミリーソング特別賞 家族が選んだベストソング2025」の5部門を受賞するなど、勢いが止まらないM!LK。この夏に向けてさらなる盛り上がりを見せる「モー烈モー進！リリースプロジェクト2026」の今後の展開にも注目だ。

■リリース情報

2026.06.08 ON SALE

M!LK 吉田仁人

EP『東京』

2026.06.17 ON SALE

M!LK 曽野舜太・山中柔太朗

DIGITAL SINGLE「真・運命」

2026.07.22 ON SALE

Blu-ray＆DVD『M!LK ARENA TOUR 2025-2026 “SMILE POP!”』

■関連リンク

M!LK OFFICIAL SITE

https://sd-milk.com/