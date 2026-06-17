悲願のWリーグ初優勝を果たしたデンソーが新体制を発表…赤穂ひまわりに代わり新キャプテンは木村亜美

6月17日、「Wリーグプレーオフ 2025-2026」で悲願のリーグ初優勝を果たしたデンソーアイリスが、2026－27シーズンの新体制を発表した。

新シーズンのキャプテンには、昨シーズンまで4年間にわたって大役を務めた赤穂ひまわりに代わり、サブキャプテンだった木村亜美が就任した。また、木村を支えるサブキャプテンは梅木千夏が留任し、新たに笠置晴菜が就いている。

ヘッドコーチには引き続きヴラディミール・ヴクサノヴィッチ氏が指揮を執るほか、アシスタントコーチの髙田紘久氏ら昨シーズンの優勝を知るスタッフ陣が名を連ねた。さらに、新たに池田英治氏がアシスタントコーチとして加入するなど、連覇へ向けた体制がスタートする。

発表されたデンソーの2026－27シーズンの新体制は以下のとおり。

■2026－27シーズン デンソーアイリス チーム・スタッフ体制



キャプテン：木村亜美



サブキャプテン：笠置晴菜・梅木千夏

顧問：篠田吉正



部長：齋藤隆夫



副部長：中條喜之



チームオペレーションズディレクター：伊藤篤司



事務局長：斎藤義明



ヘッドコーチ：ヴラディミール・ヴクサノヴィッチ



アシスタントコーチ：髙田紘久



アシスタントコーチ：池田英治



アナリスト：石川琴梨



S＆Cコーチ（コンディショニングチームリーダー）：西田貴之



チーフトレーナー：吉田まどか



アシスタントトレーナー：重枝優香



チーフマネージャー：成田明香



マネージャー：赤穂かんな



通訳：大村早都紀

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