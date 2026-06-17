悲願のWリーグ初優勝を果たしたデンソーが新体制を発表…赤穂ひまわりに代わり新キャプテンは木村亜美

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　6月17日、「Wリーグプレーオフ 2025-2026」で悲願のリーグ初優勝を果たしたデンソーアイリスが、2026－27シーズンの新体制を発表した。


　新シーズンのキャプテンには、昨シーズンまで4年間にわたって大役を務めた赤穂ひまわりに代わり、サブキャプテンだった木村亜美が就任した。また、木村を支えるサブキャプテンは梅木千夏が留任し、新たに笠置晴菜が就いている。


　ヘッドコーチには引き続きヴラディミール・ヴクサノヴィッチ氏が指揮を執るほか、アシスタントコーチの髙田紘久氏ら昨シーズンの優勝を知るスタッフ陣が名を連ねた。さらに、新たに池田英治氏がアシスタントコーチとして加入するなど、連覇へ向けた体制がスタートする。


　発表されたデンソーの2026－27シーズンの新体制は以下のとおり。


■2026－27シーズン デンソーアイリス チーム・スタッフ体制

キャプテン：木村亜美

サブキャプテン：笠置晴菜・梅木千夏


顧問：篠田吉正

部長：齋藤隆夫

副部長：中條喜之

チームオペレーションズディレクター：伊藤篤司

事務局長：斎藤義明

ヘッドコーチ：ヴラディミール・ヴクサノヴィッチ

アシスタントコーチ：髙田紘久

アシスタントコーチ：池田英治

アナリスト：石川琴梨

S＆Cコーチ（コンディショニングチームリーダー）：西田貴之

チーフトレーナー：吉田まどか

アシスタントトレーナー：重枝優香

チーフマネージャー：成田明香

マネージャー：赤穂かんな

通訳：大村早都紀



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