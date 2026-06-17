廣吉優梨菜が単独首位で決勝へ 長澤愛羅、片岡彩実里2位/日本女子アマ
＜日本女子アマチュア選手権 Presented by カープレミア 2日目◇17日◇北海道ブルックスカントリークラブ（北海道）◇6578ヤード・パー72＞女子アマチュアゴルファー日本一決定戦の第2ラウンドが終了した。
【写真】フレッシュ15歳 2013年大会に出場した小祝さくら
初日に単独首位発進を決めたJGAナショナルチームの廣吉優梨菜が5バーディ・2ボギーの「69」をマーク。トータル8アンダーで単独トップをキープした。トータル6アンダー・2位タイに長澤愛羅と片岡彩実里。トータル5アンダー・4位タイには後藤あいと鈴木みなみが続いた。昨年大会2位の岩永杏奈はトータル3アンダー・7位タイ。中学3年生の工藤夏姫はトータル2アンダー・11位タイで決勝に進んだ。女子プロの神谷そらを姉に持つ神谷もも、ひな姉妹はそれぞれトータル1アンダー・16位タイ、トータル3オーバー・57位タイで決勝へ。岩永杏奈の妹・梨花もトータル2オーバー・40位タイで予選を通過した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
日本女子アマ 2日目の結果
廣吉優梨菜 プロフィール＆戦績
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今週は千葉決戦 国内女子ツアー組み合わせ
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