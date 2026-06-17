「令和8年度全国高等学校総合体育大会（インターハイ）」の都道県予選は最終盤を迎え、新たに北海道や栃木県、埼玉県などで夏の代表校が決定する。

北海道は6月21日に男女の出場校が決まる。男子は新人大会王者の駒澤大学附属苫小牧高校や同準優勝の東海大学付属札幌高校、女子は札幌山の手高校をはじめとする強豪校が覇権を争う。

同じく21日に代表校が決定するのが栃木県。男子は関東大会予選王者の文星芸術大学附属高校や宇都宮工業高校、女子も関東大会予選覇者の作新学院高校や文星女子高校といった有力校が頂点を目指す。

24日に代表が決まる埼玉県の注目は、男女ともに関東大会予選で優勝を飾った埼玉栄高校。男子は正智深谷高校や山村国際高校、女子も正智深谷高校や昌平高校などがしのぎを削る。

また、来週末の28日には茨城県や東京都など関東地区の各都県でも予選が終了し、全出場チームが出そろう予定だ。

今後のインターハイ予選決勝、並びに決定戦が行われる主な地域は以下のとおり。

■今週末以降に出場校が決定する主な地域一覧



▼北海道



・6月19日～21日の日程で開催され出場校が決定

▼栃木県



・6月21日に男女決勝および順位決定戦を開催

▼埼玉県



・6月19日～24日の日程で開催され出場校が決定

▼その他関東地区



・茨城県（6月20日～28日）



・群馬県（6月14日～28日）



・千葉県（6月20日～28日）



・東京都（男子：5月24日～6月28日、女子：5月17日～6月28日）



・神奈川県（5月30日～6月28日）



・山梨県（6月20日～28日）