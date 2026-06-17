元モー娘。飯田圭織「我が家は赤身好きです」ボリュームたっぷり焼肉弁当2つ披露「それぞれ作り分けてるのが凄い」「スタミナ付きそう」
【モデルプレス＝2026/06/17】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が6月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。肉がたっぷり入った焼き肉弁当を公開し、話題となっている。
【写真】44歳元モー娘。「それぞれ作り分けてるのが凄い」ボリュームたっぷり焼肉弁当2つ
飯田は「水曜日のお弁当」とコメントを添え、大小2つのわっぱ弁当の写真を投稿。大きい方には白胡麻のかかった大きな赤身肉の焼肉、ふりかけご飯、紫キャベツ、黒ゴマを振ったゆで卵、ブロッコリーがギッシリと詰められ、小さい方には白ご飯のおにぎりと焼き肉、ゆで卵のほか、ブロッコリーと紫キャベツの代わりに人参と、別容器に入ったデラウェアが添えられている。
この投稿に、ファンからは「絶対美味しいやつ」「スタミナ付きそう」「それぞれ作り分けてるのが凄い」「愛情たっぷり」「いっぱい食べて大きくなってね」などの声が上がっている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】44歳元モー娘。「それぞれ作り分けてるのが凄い」ボリュームたっぷり焼肉弁当2つ
◆飯田圭織、子どもたちへのボリュームたっぷり弁当披露
飯田は「水曜日のお弁当」とコメントを添え、大小2つのわっぱ弁当の写真を投稿。大きい方には白胡麻のかかった大きな赤身肉の焼肉、ふりかけご飯、紫キャベツ、黒ゴマを振ったゆで卵、ブロッコリーがギッシリと詰められ、小さい方には白ご飯のおにぎりと焼き肉、ゆで卵のほか、ブロッコリーと紫キャベツの代わりに人参と、別容器に入ったデラウェアが添えられている。
◆飯田圭織の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「絶対美味しいやつ」「スタミナ付きそう」「それぞれ作り分けてるのが凄い」「愛情たっぷり」「いっぱい食べて大きくなってね」などの声が上がっている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
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