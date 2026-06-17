シャープは１６日、同社初のスマートウォッチを７月９日に発売すると発表した。

スマートウォッチは、基本ソフトウェア（ＯＳ）との連携のしやすさやコストパフォーマンスが売りの海外勢が国内市場を寡占しているのが現状だ。新製品が消費者の新たな選択肢となれるか、注目される。（坂下結子）

シャープが発売するのは「からだメイト Ｗａｔｃｈ」（直販価格税込み５万９４００円）。米企業の技術を活用し、体内の水分の移動や糖の変化から摂取カロリーを自動で測定できるのが特長。体内の水分バランスも計測でき、水分補給が必要なときは通知してくれる。運動による消費カロリーも算出し、生活習慣の見直しにつながるという。

通信事業本部の中江優晃本部長は「カロリーセンシング（測定）という画期的な技術を実現した。シャープが参入することで、新しいニーズを開拓できる」と意気込んだ。

指に装着して睡眠の状態などを計測するスマートリング「からだメイト Ｒｉｎｇ」（同４万１８００円）もあわせて発売する。スマートウォッチ、リングともに専用のアプリと連携させると、計測したデータを管理できる。

スマートウォッチは、国内では２０１５年に米アップルが発売して以降、人気が広がった。ＭＭ総研の調査では、２５年度の販売台数のうちアップルが５０％超を占める。２位の中国・華為技術（ファーウェイ）は１万円以下の価格帯ながら健康記録など豊富な機能で人気だ。

ＩＴジャーナリストの安蔵靖志さんは「市場は（競合がひしめく）レッドオーシャンだが、スマートフォンで培った知名度と信頼感を武器に、新たな選択肢として顧客を獲得できるかどうかが鍵となる」と話している。