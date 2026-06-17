古牧昌也が4季在籍のバンビシャス奈良を退団「心からありがとうと伝えたい」…新天地へ移籍決定

バンビシャス奈良は6月17日、古牧昌也との契約が満了となり、退団することを発表した。古牧は移籍先がすでに決まっており、移籍先より改めて発表されるという。

19日に33歳の誕生日を迎える古牧は、186センチ85キロのシューティングガード。市立船橋高校、日本大学、千葉ジェッツ練習生を経て、アースフレンズ東京ZでBリーグのキャリアを始めた。群馬クレインサンダーズ、横浜ビー・コルセアーズでもプレーし、2022－23シーズンに奈良へ加入。在籍4シーズン目の「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」は60試合すべてに出場すると、1試合平均5.9得点1.0アシストに3ポイントシュート成功率43.7パーセントを記録した。

古牧は公式HPで「この度、4シーズン在籍したバンビシャス奈良を退団する事になりました」と報告し、次のようにコメントした。

「毎年のようにプレーオフに出場します！と言ってきましたが、約束を果たせず申し訳ありませんでした。目標には届きませんでしたが、バンビシャス奈良の為に日々全力を尽くした事は胸を張って言えます。道中では苦しい事や辛い事の連続でした。しかし、成功だけではなく失敗から学び成長する楽しさや、無いものではなく今あるものに感謝をする心の成長を実感する事ができました。そして、どんな状況でも応援し続けてくれたバンビシャス奈良ブースターの皆さんに心からありがとうと伝えたいです。負けても負けても会場で一緒に戦ってくれた事、それは決して当たり前の事ではありません。だからこそ結果で恩返しがしたかったです。この想いは忘れる事なく次に活かしていきたいと思います。最後に僕をクラブに必要としてくれた加藤社長、神田前GM、選手、支えてくれたコーチ、スタッフ、シカッチェ、パートナー企業の皆様、ブースターの皆さんに感謝申し上げます。ありがとうございました！」