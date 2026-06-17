状況は４年前の２戦目と酷似。不吉なジンクスを払拭したい。チュニジア戦はオランダ戦とまったく違うテーマに向き合うか【Ｗ杯】
北中米Ｗ杯の初戦は強敵オランダを相手に２−２のドローに持ち込んだ。翌日に日本代表はベースキャンプ地のナッシュビルに戻ってトレーニングを実施した。
オランダ戦で左膝を負傷した久保建英（レアル・ソシエダ）は姿を現わさず、状態が懸念されるが、オランダ戦で得点した中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス）や鎌田大地（クリスタル・パレス）はリラックスしている様子。サブ組もU-19日本代表との練習試合を行ない、もう一段階ギアを上げて20日の次戦チュニジア戦に向かうことになりそうだ。
そのチュニジアだが、初戦でスウェーデンに１−５という大敗を喫した。アフリカ予選では無失点の堅守が強みのチームだが、守備陣のミスから開始７分にゴールを割られると、その後もバタバタした展開が続き、終わってみれば５失点だった。
スウェーデン戦後、サブリ・ラムシ監督が解任され、新たにエルベ・ルナール監督が就任した。
まだ監督交代が正式に決まっていないタイミングで、長友佑都（FC東京）は「監督が交代してどういうサッカーをしてくるのかがまだ分からないですね」と警戒心を募らせると、キャプテンの板倉滉（アヤックス）も「このタイミングで監督交代というのはやりくさがある。新体制になると『もう１回、ここからやってやるぞ』という雰囲気が出てくるから」とコメント。次戦は一筋縄ではいかない戦いになりそうだ。
日本が初戦で良い戦いを見せ、次の相手が初戦で大敗という展開は、2022年カタールＷ杯の時と同じ展開だ。ご存じの通り、４年前は日本がドイツに２−１で逆転勝利。コスタリカはスペインに０−７で惨敗した。
当時のコスタリカは、日本相手に背水の陣で挑んできた、日本は相手の堅守に苦しみ、攻めあぐねた結果、終盤に失点。０−１で敗れた。
「今はシチュエーションがカタールの時に似ているんですよね。だからもう一度、選手ミーティングをした方がいいと滉にも伝えましたけど、もう一度、引き締めないといけないですね」と、過去４度のＷ杯を知る長友は強い危機感をにじませた。
チュニジアはスウェーデン戦こそ試合の入りに失敗したものの、もともとは堅守のチーム。日本戦では本来の手堅い守備に立ち返って戦ってくるだろう。そうなると、日本はボールを持たされ、攻めあぐねるという４年前のコスタリカ戦のような展開にならないとも限らない。
いかにして相手の守備を打開し、ゴールを奪うのか。次戦はオランダ戦とはまったく違ったテーマに向き合うかもしれない。
「自分たちが保持した時に、どういうところを狙っていくかという確認はできています。もちろん相手のシステムによっても変わるとは思いますけど、本当に大事なのは、試合の持っていき方。チームが一つになって、同じ目線でやることが一番大切だと思います」と、４年前のコスタリカ戦に出ていた板倉は、さらなる一体感の醸成の重要性を感じている様子。全員でやることを明確にできれば、同じ轍を踏むことはないはずだ。
実際、相手と駆け引きしながら、隙を突くような形に持ち込めれば、先制点のチャンスは広がる。それは次戦でスタメンの可能性のある鈴木唯人（フライブルク）も言及していた点だ。
「あれだけブロックを作ってきていたら、一人で突っ込んでいったとしても、それはなかなか難しい。昨日のスウェーデンの先制点も、一発の裏のこぼれ球から生まれたので、ズレが生まれる瞬間は試合の中で必ず起こると思う。そういったところのタイミングで、良い顔出しをして、自分の武器を発揮できればいい。それもすべて、状況次第だと思うので。やるべきことをやりたいです」と、まだＷ杯の舞台に立っていない背番号17はウズウズした様子を見せていた。
次戦は久保の出場が難しいと目されるため、その分、異なる戦力や組み合わせで攻撃を構築していかなければならない。堂安律（フランクフルト）が右シャドーに入って、菅原由勢（ブレーメン）が右ワイドに陣取り、左シャドーに鈴木唯といった形も十分あり得る。
オランダ戦のように前田大然（セルティック）をスタートからぶつけていくプランも考えられるだけに、森保監督がどんな選択をするか次第で状況は変化するだろう。
いずれにしても、早いうちに先制点を取れれば理想的。もともと日本代表はＷ杯２戦目で“分が悪い”傾向がある。その悪いジンクスを払拭することが、大躍進につながる。今はまさに正念場だ。
取材・文●元川悦子（フリーライター）
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オランダ戦で左膝を負傷した久保建英（レアル・ソシエダ）は姿を現わさず、状態が懸念されるが、オランダ戦で得点した中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス）や鎌田大地（クリスタル・パレス）はリラックスしている様子。サブ組もU-19日本代表との練習試合を行ない、もう一段階ギアを上げて20日の次戦チュニジア戦に向かうことになりそうだ。
スウェーデン戦後、サブリ・ラムシ監督が解任され、新たにエルベ・ルナール監督が就任した。
まだ監督交代が正式に決まっていないタイミングで、長友佑都（FC東京）は「監督が交代してどういうサッカーをしてくるのかがまだ分からないですね」と警戒心を募らせると、キャプテンの板倉滉（アヤックス）も「このタイミングで監督交代というのはやりくさがある。新体制になると『もう１回、ここからやってやるぞ』という雰囲気が出てくるから」とコメント。次戦は一筋縄ではいかない戦いになりそうだ。
日本が初戦で良い戦いを見せ、次の相手が初戦で大敗という展開は、2022年カタールＷ杯の時と同じ展開だ。ご存じの通り、４年前は日本がドイツに２−１で逆転勝利。コスタリカはスペインに０−７で惨敗した。
当時のコスタリカは、日本相手に背水の陣で挑んできた、日本は相手の堅守に苦しみ、攻めあぐねた結果、終盤に失点。０−１で敗れた。
「今はシチュエーションがカタールの時に似ているんですよね。だからもう一度、選手ミーティングをした方がいいと滉にも伝えましたけど、もう一度、引き締めないといけないですね」と、過去４度のＷ杯を知る長友は強い危機感をにじませた。
チュニジアはスウェーデン戦こそ試合の入りに失敗したものの、もともとは堅守のチーム。日本戦では本来の手堅い守備に立ち返って戦ってくるだろう。そうなると、日本はボールを持たされ、攻めあぐねるという４年前のコスタリカ戦のような展開にならないとも限らない。
いかにして相手の守備を打開し、ゴールを奪うのか。次戦はオランダ戦とはまったく違ったテーマに向き合うかもしれない。
「自分たちが保持した時に、どういうところを狙っていくかという確認はできています。もちろん相手のシステムによっても変わるとは思いますけど、本当に大事なのは、試合の持っていき方。チームが一つになって、同じ目線でやることが一番大切だと思います」と、４年前のコスタリカ戦に出ていた板倉は、さらなる一体感の醸成の重要性を感じている様子。全員でやることを明確にできれば、同じ轍を踏むことはないはずだ。
実際、相手と駆け引きしながら、隙を突くような形に持ち込めれば、先制点のチャンスは広がる。それは次戦でスタメンの可能性のある鈴木唯人（フライブルク）も言及していた点だ。
「あれだけブロックを作ってきていたら、一人で突っ込んでいったとしても、それはなかなか難しい。昨日のスウェーデンの先制点も、一発の裏のこぼれ球から生まれたので、ズレが生まれる瞬間は試合の中で必ず起こると思う。そういったところのタイミングで、良い顔出しをして、自分の武器を発揮できればいい。それもすべて、状況次第だと思うので。やるべきことをやりたいです」と、まだＷ杯の舞台に立っていない背番号17はウズウズした様子を見せていた。
次戦は久保の出場が難しいと目されるため、その分、異なる戦力や組み合わせで攻撃を構築していかなければならない。堂安律（フランクフルト）が右シャドーに入って、菅原由勢（ブレーメン）が右ワイドに陣取り、左シャドーに鈴木唯といった形も十分あり得る。
オランダ戦のように前田大然（セルティック）をスタートからぶつけていくプランも考えられるだけに、森保監督がどんな選択をするか次第で状況は変化するだろう。
いずれにしても、早いうちに先制点を取れれば理想的。もともと日本代表はＷ杯２戦目で“分が悪い”傾向がある。その悪いジンクスを払拭することが、大躍進につながる。今はまさに正念場だ。
取材・文●元川悦子（フリーライター）
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