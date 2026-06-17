状況は４年前の２戦目と酷似。不吉なジンクスを払拭したい。チュニジア戦はオランダ戦とまったく違うテーマに向き合うか【Ｗ杯】

状況は４年前の２戦目と酷似。不吉なジンクスを払拭したい。チュニジア戦はオランダ戦とまったく違うテーマに向き合うか【Ｗ杯】