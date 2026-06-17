「シエンタ」どんなモデル？

日本の道路事情にマッチしたサイズと高い実用性で、いまやファミリーカーの定番となったコンパクトミニバン。その代表格として市場を牽引し続けているのがトヨタの「シエンタ」です。

日本自動車販売協会連合会調べによる2025年度（2025年4月〜2026年3月分）の登録車ランキング（軽自動車を除く）では10万5364台を記録し、4位にランクインしています。

【画像】超カッコいい！ これが「最新シエンタ」です！（30枚以上）

シエンタとはどのようなモデルなのでしょうか。

2003年に誕生した初代シエンタは、5ナンバーサイズのコンパクトなボディに両側リアスライドドアと3列シートを備え、ファミリー層を中心に広く支持されました。2010年に一度販売を終了したものの、市場からの強い要望を受けて翌年に異例の再販売を果たした経緯を持ちます。

2015年には2代目へフルモデルチェンジを実施。トレッキングシューズをモチーフとしたスポーティな外観へ刷新され、従来の箱型ミニバンのイメージを大きく覆しました。この2代目からは待望のハイブリッドシステム（THS II）や先進安全装備が設定され、利便性だけでなく環境性能や安全性も大幅な進化を遂げています。

2022年夏に発売された3代目となる現行シエンタは、全長4260mm×全幅1695mm×全高1695mmと、2代目モデルから全長を25mm伸ばしていますが、コンパクトな5ナンバーサイズは健在。「TNGA」化やタイヤサイズを15インチにすることで、最小回転半径は5.0mと2代目よりも小さくなっています。

エクステリアには「シカクマル」のデザインモチーフを採用し、フロントマスクは愛らしい表情になり、親しみやすさが増しました。また、フロントロア部やフロントタイヤ前、リアタイヤ後方に黒い樹脂パーツを配置することで、アウトドアテイストも演出しています。

シート配列は、3列7人乗りと2列5人乗りを設定。3列仕様には、床下格納式のダイブインが継続採用されています。

パワートレインは特性の異なる2種類が用意されており、純ガソリン車には軽快な走りが特徴の1.5リッターダイナミックフォースエンジンを搭載。2WDのみの設定で、WLTCモード燃費は18.4km／Lを達成しています。

ハイブリッド車は、このエンジンにモーターを組み合わせたリダクション機構付のシリーズパラレルハイブリッドを採用。2WDだけでなく4WD（E-Four）も選択可能で、WLTCモード燃費は28.8km／Lと、圧倒的な低燃費を実現。経済性の面でもクラストップレベルの実力を誇ります。

「TNGA」化によるボディ、シャシの進化により走りを磨きあげるとともに、最新の「Toyota Safety Sense」や、高度運転支援技術「トヨタチームメイト」の機能「アドバンストパーク」を搭載。常に最新のソフトウェアに更新可能な「ソフトウェアアップデート」、「コネクティッドナビ」対応のディスプレイオーディオを設定するなど、先進安全装備やコネクティビティの面でも大幅な進化を遂げています。

その後、2024年5月に一部改良を受け、スマホのデジタルキー化、ボディカラーの変更などを実施。さらに2025年8月にも一部改良を行い、待望のブレーキホールド機能付電動パーキングブレーキ（EPB）を全車に採用し、これにより利便性が一段と底上げされたシエンタは、名実ともに「最強コンパクトミニバン」へと進化を遂げたといえるでしょう。

ここではトヨタブランドとして初となる「EPBブレーキ機能のデフォルト化」が盛り込まれ、ブレーキホールド機能をオンのまま電源を切っても次回運転開始時にオンの設定が自動で維持されるようになりました。

さらに、EPBの採用に伴い、全車速追従機能付アダプティブクルーズコントロール（ACC）に先行車が停止した場合、自車も停止する停止保持機能が用意されています。

安全装備では、「ドライバー異常時対応システム」を全車に標準装備。リスクを先読みする「プロアクティブドライビングアシスト機能（PDA）」には、車線内走行時の常時操舵支援機能が追加されています。

また、人気のメーカーオプションも標準装備になり、「ETC2.0＋ドライブレコーダー（前後方）」が標準化されたほか（Xグレード以外）、オートエアコンも全グレードに標準装備されました。

この一部改良と同時に、モデリスタと共同開発したコンプリートカー“JUNO（ジュノ）”がハイブリッドの「Z」グレードに新設定されています。

ジュノの最大の特徴は、車内に「着脱可能な5つの家具（ベース、クッション、サイドテーブル、ワークテーブルなど）」を組み合わせることで、自分好みの部屋のような空間を作れる点にあります。家具をスムーズに着脱できるよう、あらかじめ2列目シートやフロアのカーペットを取り外し、専用の取付構造を組み込んだトリムや床が装着されました。

これらの家具は、用途に合わせて「チル」「リフレッシュ」「フォーカス」「コンフォート」という4種類のパッケージオプションとして選択できるほか、販売店オプションとして1点から単品で購入することも可能です。

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最新のシエンタの価格（消費税込）は、ガソリン車が207万7900円から277万3100円、ハイブリッド車が243万9800円から332万2000円、ジュノが365万4200円から385万2200円です。