17日前引けの日経平均株価は5日続伸。前日比521.58円（0.75％）高の6万9926.08円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1198、値下がりは314、変わらずは45と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を205.16円押し上げ。次いでイビデン <4062>が73.41円、レーザーテク <6920>が71.33円、アドテスト <6857>が57.93円、村田製 <6981>が39.02円と続いた。



マイナス寄与度は199.52円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、リクルート <6098>が11.57円、京セラ <6971>が9.65円、豊田通商 <8015>が5.13円、トヨタ <7203>が4.86円と並んだ。



業種別では33業種中24業種が値上がり。1位は機械で、以下、銀行、電気機器、ガラス・土石が続いた。値下がり上位には海運、情報・通信、鉄鋼が並んだ。



株探ニュース