◇W杯北中米大会1次リーグI組 フランス―セネガル（2026年6月16日 イーストラザフォード）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグI組第1戦は16日（日本時間17日）、前回準優勝のフランス（FIFAランク2位）がセネガル（同16位）と対戦。後半21分、FWキリアン・エムバペ（27＝レアル・マドリード）が先制ゴール。自身3度目の出場でアルゼンチン代表FWリオネル・メッシらに並ぶ大会通算13得点に伸ばした。

2大会ぶり3回目の優勝を狙うフランスはFWエムバペ（Rマドリード）、FWオリセ（Bミュンヘン）、FWデンベレ（パリSG）ら強力攻撃陣が先発出場。背中の怪我により出場が危ぶまれたDFサリバ（アーセナル）も無事に間に合い、スタメンに名を連ねた。

すると後半21分、FWエムバペがFWオリセのスルーパスから待望の先制ゴール。リオネル・メッシに並ぶ大会通算13得点に伸ばし、フランス代表レジェンドであるジュスト・フォンテーヌの得点記録にも並んだ。さらにミロスラフ・クローゼ（ドイツ）の大会最多得点記録（16得点）まであと3に迫った。

また、A代表通算57得点とし、オリビエ・ジルーが持つフランス代表歴代最多得点記録にも並ぶ快挙も達成した。