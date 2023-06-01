SixTONES、“体験型倉庫見学”開催で「嵐のみなさん待ってます」 Snow Manにもオススメ
6人組グループ・SixTONES（高地優吾※高＝はしごだか、京本大我、田中樹、松村北斗、ジェシー、森本慎太郎）が16日、東京・Ginza Sony Parkで開催されるデビュー6周年・結成11年を記念した“体験型倉庫見学”『SixTONES STock』内覧会前に囲み取材に参加。身近で来てほしい人として大先輩の名前を挙げる場面もみられ、盛り上がった。
【写真】楽しそうな空気が伝わるテープカットの模様
物流倉庫「SixTONES STock」では歴代リリース作品やアーティスト写真、ミュージックビデオ、ライブ衣装、オリジナルグッズ、YouTubeコンテンツなど、結成から現在に至るまでこれまでのクリエイティブを保管・管理している。
来場者には専用トランシーバーが配布され、倉庫内のQRコードを読み込んで解説コメントや動画を楽しんだり、メンバーからの着信を受けたりなどしながら40分の制限時間内であれば倉庫内を自由に巡ることが可能（物販の時間は含まない）。SixTONESらしい遊び心とファンへの思いがたっぷり詰め込また内容となっている。
身近な人で誰に来てほしいか聞かれた田中は「誰だろう？ありきたりだけど親とかになる」と、メンバーの親“おやーんず”を挙げつつ「それこそテレビとかに出演していただいたけど、サンチェさんとか、僕たちのクリエイティブにデビュー前から関わった人とかそういう振付師の方とか昔のマネージャーさんとか」と回答。さらに高地は「あと逆に最近仲良くなったスタッフさんとか歴史を知ってもらえるので見てもらえたらうれしい」と歓迎する。
先輩や後輩に関しては田中が「見たい人がきたらぜひ！（笑）」と呼びかけると、ジェシーは「全然、嵐のみなさん待ってます」と呼びかけ、すぐさま田中に「生意気だよ」とツッコまれた。「ダメですか？」とひょうひょうと聞き返すジェシーに、田中は「なんか分かんないけど、お前くらいしか言えないから言っといてくれ（笑）」と呆れていた。
さらにジェシーは「リアルでいうとSnow Man」とし、これには田中は「デビュー前から一緒にやってきたので、デビュー前後のものとか、僕たちのものばかりですがリンクする部分もあるのかな」とオススメしていた。
本展は、きょう17日から8月23日まで同所で、10月21日から12月27日まで大阪・ATCギャラリーで開催。東京・大阪でそれぞれ“66日間”ずつ実施される。
【写真】楽しそうな空気が伝わるテープカットの模様
物流倉庫「SixTONES STock」では歴代リリース作品やアーティスト写真、ミュージックビデオ、ライブ衣装、オリジナルグッズ、YouTubeコンテンツなど、結成から現在に至るまでこれまでのクリエイティブを保管・管理している。
身近な人で誰に来てほしいか聞かれた田中は「誰だろう？ありきたりだけど親とかになる」と、メンバーの親“おやーんず”を挙げつつ「それこそテレビとかに出演していただいたけど、サンチェさんとか、僕たちのクリエイティブにデビュー前から関わった人とかそういう振付師の方とか昔のマネージャーさんとか」と回答。さらに高地は「あと逆に最近仲良くなったスタッフさんとか歴史を知ってもらえるので見てもらえたらうれしい」と歓迎する。
先輩や後輩に関しては田中が「見たい人がきたらぜひ！（笑）」と呼びかけると、ジェシーは「全然、嵐のみなさん待ってます」と呼びかけ、すぐさま田中に「生意気だよ」とツッコまれた。「ダメですか？」とひょうひょうと聞き返すジェシーに、田中は「なんか分かんないけど、お前くらいしか言えないから言っといてくれ（笑）」と呆れていた。
さらにジェシーは「リアルでいうとSnow Man」とし、これには田中は「デビュー前から一緒にやってきたので、デビュー前後のものとか、僕たちのものばかりですがリンクする部分もあるのかな」とオススメしていた。
本展は、きょう17日から8月23日まで同所で、10月21日から12月27日まで大阪・ATCギャラリーで開催。東京・大阪でそれぞれ“66日間”ずつ実施される。