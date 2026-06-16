　本日の日経平均株価は、日銀利上げが無難な内容だったことから買い安心感が広がり、前日比87円高の6万9404円と4日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は26社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、ＵＢＳ証券が目標株価を6250円→7180円に引き上げた荏原製作所 <6361> [東証Ｐ]など。そのほか、ユニオンツール <6278> [東証Ｐ]は4日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<3441> 山王　　　　　東Ｓ　金属製品
<3480> ＪＳＢ　　　　東Ｐ　不動産業
<4021> 日産化　　　　東Ｐ　化学
<4042> 東ソー　　　　東Ｐ　化学
<4062> イビデン　　　東Ｐ　電気機器

<4320> ＣＥＨＤ　　　東Ｓ　情報・通信業
<4462> 石原ケミ　　　東Ｐ　化学
<5332> ＴＯＴＯ　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5333> ＮＧＫ　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5384> フジミインコ　東Ｐ　ガラス土石製品

<6013> タクマ　　　　東Ｐ　機械
<6101> ツガミ　　　　東Ｐ　機械
<6278> ユニオンツル　東Ｐ　機械
<6361> 荏原　　　　　東Ｐ　機械
<6387> サムコ　　　　東Ｐ　機械

<6407> ＣＫＤ　　　　東Ｐ　機械
<6498> キッツ　　　　東Ｐ　機械
<6525> コクサイエレ　東Ｐ　電気機器
<6752> パナＨＤ　　　東Ｐ　電気機器
<6859> エスペック　　東Ｐ　電気機器

<6976> 太陽誘電　　　東Ｐ　電気機器
<7715> 長野計器　　　東Ｐ　精密機器
<7729> 東京精　　　　東Ｐ　精密機器
<7735> スクリン　　　東Ｐ　電気機器
<7966> リンテック　　東Ｐ　その他製品

<8697> 日本取引所　　東Ｐ　その他金融業

株探ニュース