本日の【上場来高値更新】 ユニオンツル、荏原など26銘柄
本日の日経平均株価は、日銀利上げが無難な内容だったことから買い安心感が広がり、前日比87円高の6万9404円と4日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は26社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、ＵＢＳ証券が目標株価を6250円→7180円に引き上げた荏原製作所 <6361> [東証Ｐ]など。そのほか、ユニオンツール <6278> [東証Ｐ]は4日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<3441> 山王 東Ｓ 金属製品
<3480> ＪＳＢ 東Ｐ 不動産業
<4021> 日産化 東Ｐ 化学
<4042> 東ソー 東Ｐ 化学
<4062> イビデン 東Ｐ 電気機器
<4320> ＣＥＨＤ 東Ｓ 情報・通信業
<4462> 石原ケミ 東Ｐ 化学
<5332> ＴＯＴＯ 東Ｐ ガラス土石製品
<5333> ＮＧＫ 東Ｐ ガラス土石製品
<5384> フジミインコ 東Ｐ ガラス土石製品
<6013> タクマ 東Ｐ 機械
<6101> ツガミ 東Ｐ 機械
<6278> ユニオンツル 東Ｐ 機械
<6361> 荏原 東Ｐ 機械
<6387> サムコ 東Ｐ 機械
<6407> ＣＫＤ 東Ｐ 機械
<6498> キッツ 東Ｐ 機械
<6525> コクサイエレ 東Ｐ 電気機器
<6752> パナＨＤ 東Ｐ 電気機器
<6859> エスペック 東Ｐ 電気機器
<6976> 太陽誘電 東Ｐ 電気機器
<7715> 長野計器 東Ｐ 精密機器
<7729> 東京精 東Ｐ 精密機器
<7735> スクリン 東Ｐ 電気機器
<7966> リンテック 東Ｐ その他製品
<8697> 日本取引所 東Ｐ その他金融業
株探ニュース
上場来高値を更新した主な銘柄は、ＵＢＳ証券が目標株価を6250円→7180円に引き上げた荏原製作所 <6361> [東証Ｐ]など。そのほか、ユニオンツール <6278> [東証Ｐ]は4日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<3441> 山王 東Ｓ 金属製品
<3480> ＪＳＢ 東Ｐ 不動産業
<4021> 日産化 東Ｐ 化学
<4042> 東ソー 東Ｐ 化学
<4062> イビデン 東Ｐ 電気機器
<4320> ＣＥＨＤ 東Ｓ 情報・通信業
<4462> 石原ケミ 東Ｐ 化学
<5332> ＴＯＴＯ 東Ｐ ガラス土石製品
<5333> ＮＧＫ 東Ｐ ガラス土石製品
<5384> フジミインコ 東Ｐ ガラス土石製品
<6013> タクマ 東Ｐ 機械
<6101> ツガミ 東Ｐ 機械
<6278> ユニオンツル 東Ｐ 機械
<6361> 荏原 東Ｐ 機械
<6387> サムコ 東Ｐ 機械
<6407> ＣＫＤ 東Ｐ 機械
<6498> キッツ 東Ｐ 機械
<6525> コクサイエレ 東Ｐ 電気機器
<6752> パナＨＤ 東Ｐ 電気機器
<6859> エスペック 東Ｐ 電気機器
<6976> 太陽誘電 東Ｐ 電気機器
<7715> 長野計器 東Ｐ 精密機器
<7729> 東京精 東Ｐ 精密機器
<7735> スクリン 東Ｐ 電気機器
<7966> リンテック 東Ｐ その他製品
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