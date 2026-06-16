日本旅行業協会（JATA）は6月16日、パスポートの申請手数料が7月1日から引き下げられるのに合わせ、海外渡航者数2,000万人の回復に向けた会見を都内で開いた。会見には、ダンス＆ボーカルグループ・三代目J SOUL BROTHERSのメンバーで、JATAの海外旅行アンバサダーを務める岩田剛典さんと、お笑い芸人のとにかく明るい安村さんがゲストとして登場。パスポートの申請方法や外務省の海外安全情報配信サービス「たびレジ」をPRした。

パスポートの申請手数料は7月1日から引き下げられる。18歳以上の10年旅券は現行の16,300円から9,300円となり、7,000円の値下げ。電子申請ではさらに400円引きとなる。

この日はパスポート値下げに関するイベントということで、安村さんは芸名をもじった「とにかく安いパスポートさん」として登場。「元の要素が全然ない。やりづらい」とぼやきながらも、英語で「Don't worry, I'm wearing（pants）！」とおなじみのネタを披露し、会場の旅行業関係者の笑いをさらった。

学校用の学習机に並んで座った2人は、18歳以上はパスポートの有効期限が10年間に統一されることや、オンライン申請では戸籍謄本が不要になることなどについて、パスポートのイメージキャラクター「パスポくん」と学習した。“授業”の余談として海外旅行で気をつけていることを聞かれた安村さんは、「その国で裸が大丈夫なのか」と即答。「文化が違いますから。裸になれない国もある。日本が一番寛容ですよ」と続け、会場をわかせた。

授業後は、学習内容を振り返る全5問の小テストに挑戦。岩田さんが見事5点満点を獲得した一方、安村さんは1点の“落第点”。罰ゲームとして、1日中「とにかく安いパスポートさん」として過ごすことになった安村さんは、「やだよ！ 今日この後仕事あるんですよ」と抵抗しながらも、司会者に促されると「とにかく安いパスポートです！」と改めて自己紹介。さらに、入国審査でパスポートを出す場面をイメージしたポーズで、「安心してください、（パスポート）持ってますよ」と新ネタも披露した。

賞品として世界地図をプレゼントされた岩田さんは、海外旅行の魅力について「国内だけでは得られない刺激や人、文化、食との出会いがあり、日常生活にはないインスピレーションをもらえる経験になる」と語り、「もっといろんな世代の方に海外旅行を楽しんでほしい」と呼びかけた。