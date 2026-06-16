【6月16日の契約情報】SR渋谷が主力外国籍の去就発表…全試合先発C、リバウンド王の残留も

6月16日、Bリーグ各クラブから2026－27シーズンへ向けた選手契約情報が発表された。

Bプレミア開幕を機にチーム名を「東京サンロッカーズ」に変更するサンロッカーズ渋谷は、ドンテ・グランタムとの契約継続を発表した。カタール代表経験を持つフォワードは、B1初挑戦となった今シーズンにリーグ戦59試合へ出場。1試合平均13.3得点、7.0リバウンド、3.1アシストを記録し、攻守両面で存在感を示した。

Bワンへ参入する熊本ヴォルターズは、グレゴリー・エチェニケの残留を発表。頼れるベテランビッグマンは、今シーズンB2リーグ戦の全60試合に先発出場し、12.5得点、6.6リバウンド、2.0アシスト、フィールドゴール成功率62.6パーセントをマークした。来シーズンも熊本のインサイドで大きな役割を担うことになりそうだ。

青森ワッツは、ベルテックス静岡から鍋田隆征、香川ファイブアローズから佐藤大介を獲得した。鍋田は今シーズンB2リーグ戦53試合に出場した24歳のポイントガード。佐藤は2023－24シーズン以来3シーズンぶりの古巣復帰となる。

また、新潟アルビレックスBBは、ムトンボ・ジャン・ピエールとの契約継続を発表した。東山高校、日本体育大学を経てプロ入りしたビッグマンは、今シーズンB3リーグ戦で11.1得点、8.9リバウンド、リーグ最多の2.5ブロックを記録。来シーズンから参入するBワンの舞台でも、リムプロテクターとしての働きが求められる。

6月16日に発表されたBリーグ契約情報は以下のとおり。

◆■6月16日のBリーグ契約情報

＜選手＞



ドンテ・グランタム（SR渋谷／契約継続）



鍋田隆征（青森／静岡から移籍）



佐藤大介（青森／香川から移籍）



広瀬翔一（山形／契約継続）



グレゴリー・エチェニケ（熊本／契約継続）



ジョーダン・フェイゾン（東京U／契約継続）



ムトンボ・ジャン・ピエール（新潟／契約継続）