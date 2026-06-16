コストコ、守山倉庫店で発生の食中毒について“現状報告”「衛生管理の再徹底に全社を挙げて取り組んで」
会員制スーパーマーケットチェーン「コストコ」は、16日までに公式サイトを更新。「守山倉庫店 食中毒の発生による行政処分と現在の対応状況」について報告と謝罪した。
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同社は、12日に「この度、2026年5月31日（日）ならびに2026年6月1日（月）に守山倉庫店で製造・販売いたしました商品「ハイローラー」を購入された一部の会員様から、体調不良の症状に関するご連絡をいただきました」として、「弊社といたしましては事態の重さを厳粛に受け止め、会員様の安全を最優先に考え、現在進められている保健所の調査に全面的に協力しております。これに伴い、原因究明および安全が確認できるまでの間、下記の通り、守山倉庫店におけるデリカテッセン商品の製造および販売を自主的に一時休止することを決定いたしました」と報告。
この件について、15日に最新の状況として「調査の結果、腸管出血性大腸菌 O157が検出されました」と報告。「発症された会員様とそのご家族の皆様には、多大なる苦痛とご心配をおかけしましたことを、心より深くお詫び申し上げます。また、日頃より当倉庫店をご利用いただいている多くの会員様、ならびに関係者の皆様に多大なるご不安とご心配をおかけしておりますこと、重ねてお詫び申し上げます」と謝罪し、6月15日付で名古屋市保健所より営業禁止処分を受けたことを伝えた。
公式サイトでは、行政処分の内容、現在の対応状況などを細かく報告。「保健所の指示に従い、安全が確認できましたら、デリカテッセンコーナーの営業を再開させていただきます。会員の皆様には改めて公式ホームページおよびメールマガジンにてご報告いたします」とした。
そして「私どもは、会員様の安全を第一に考え、衛生管理の再徹底に全社を挙げて取り組んでまいります。会員の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます」と結んだ。
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同社は、12日に「この度、2026年5月31日（日）ならびに2026年6月1日（月）に守山倉庫店で製造・販売いたしました商品「ハイローラー」を購入された一部の会員様から、体調不良の症状に関するご連絡をいただきました」として、「弊社といたしましては事態の重さを厳粛に受け止め、会員様の安全を最優先に考え、現在進められている保健所の調査に全面的に協力しております。これに伴い、原因究明および安全が確認できるまでの間、下記の通り、守山倉庫店におけるデリカテッセン商品の製造および販売を自主的に一時休止することを決定いたしました」と報告。
公式サイトでは、行政処分の内容、現在の対応状況などを細かく報告。「保健所の指示に従い、安全が確認できましたら、デリカテッセンコーナーの営業を再開させていただきます。会員の皆様には改めて公式ホームページおよびメールマガジンにてご報告いたします」とした。
そして「私どもは、会員様の安全を第一に考え、衛生管理の再徹底に全社を挙げて取り組んでまいります。会員の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます」と結んだ。