ミーマイナーが、自身初となる＜ミーマイナー東名阪対バンツアー「紀元前」＞を2026年10月より開催することを発表した。

ツアータイトルに冠された「紀元前」には、“まだ何者でもない状態から、新たな歴史を作り始める”という決意が込められているという。完成された現在地を見せるのではなく、これから始まる物語の序章として、初期衝動と純粋な熱量をぶつけ合う対バンツアーとなる。

大阪・名古屋・東京の3都市で開催され、ファイナル公演は東京・渋谷CLUB QUATTROにて行われる。各公演を彩るゲストアーティストの詳細は後日発表予定だ。

なお、本日よりオフィシャル先行の受付がスタートし、受付期間は6月28日23時59分までとなっている。

◾️＜ミーマイナー東名阪対バンツアー「紀元前」＞ 〈大阪公演〉

日程：2026年10月31日（土）

会場：心斎橋Music Club JANUS

w / GUEST（2マン）

開場/開演：16:30/17:00

お問合せ：キョードーインフォメーション 0570-200-888 〈愛知公演〉

日程：2026年11月1日（日）

会場：名古屋CLUB UPSET

w / GUEST（2マン）

開場/開演：16:30/17:00

お問合せ：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100 (全⽇12:00〜18:00) 〈東京公演〉

日程：2026年11月5日（木）

会場：渋谷CLUB QUATTRO

w / GUEST（3マン）

開場/開演：18:00/19:00

お問合せ：HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077

※各公演のゲストは後日発表となります。 ▼チケット情報

・オフィシャル先行（抽選）：2026年6月16日（火）18:00〜6月28日（日）23:59

・受付プレイガイド（e+）：https://eplus.jp/meminor/

・チケット料金：

一般スタンディング \4,800（税込 / ドリンク代別）

学割スタンディング \3,800（税込 / ドリンク代別）

※ご入場時、別途ドリンク代が必要です。

※未就学児童入場不可、小学生以上チケット必要

※お一人様1申し込み最大4枚までお申込み可能

※電子チケットのみ 〈学割チケットについて〉

・学割対象者は小学生・中学生・高校生・専門学生・大学生(大学院生を含む)となります。

・入場時に身分証の確認を行います。小学生は保険証など年齢確認のできる身分証をご持参ください。中学生以上の方は学生証をご持参ください（学生証コピーは不可）。身分証 / 学生証は、有効期限が明記されていて、有効期限内のものに限ります。

・身分証をお忘れの場合は一般料金との差額をお支払いいただきます。

◾️＜ミーマイナー 3rd ONEMAN LIVE 「0 to 1300」＞

日程：2026年9月17日（木）

会場：Spotify O-EAST

開場/開演：18:00/19:00

お問合せ：HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077 ▼チケット情報

・オフィシャル最終先行（抽選）：〜6月28日（日）23:59

・受付プレイガイド（e+）：https://eplus.jp/meminor/

・チケット料金：

一般スタンディング \4,500（税込 / ドリンク代別）

学割スタンディング \4,5000（税込 / ドリンク代別）

※ご入場時、別途ドリンク代が必要です。

※未就学児童入場不可、小学生以上チケット必要

※お一人様1申し込み最大4枚までお申込み可能

※電子チケットのみ 〈学割チケットについて〉

・学割対象者は小学生・中学生・高校生・専門学生・大学生(大学院生を含む)となります。

・入場時に身分証の確認を行います。小学生は保険証など年齢確認のできる身分証をご持参ください。中学生以上の方は学生証をご持参ください(学生証コピーは不可)。身分証 / 学生証は、有効期限が明記されていて、有効期限内のものに限ります。

・身分証をお忘れの場合は一般料金との差額をお支払いいただきます。

◾️メジャー1st EP『部屋とガラクタと私』

2026年5月13日（水）リリース

配信：https://meminor.lnk.to/HeyatoGarakutatoWatashi_EP 初回生産限定盤 通常盤 ・初回生産限定盤／SRCL-13671〜13672 5,000円（税込）

CD+BD（ミーマイナー 1st ONEMAN LIVE 『ふたりよがり』2025.09.19＠Shibuya eggman映像収録）

詳細：https://www.sonymusic.co.jp/artist/MEminor/discography/SRCL-13671 ・初回仕様限定盤（通常盤）SRCL-13673 2,500円（税込）

TVアニメ『ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話』イラスト ワイドキャップステッカー仕様

詳細：https://www.sonymusic.co.jp/artist/MEminor/discography/SRCL-13673 初回仕様限定ワイドキャップステッカー ▼収録曲（CD）

01.部屋とガラクタと私

02.レモンガール

03.純文学

04.サンドウィッチ

05.君の言う通りだった

06.拝啓、私たち ▼初回生産限定盤Blu-ray収録内容

ミーマイナー 1st ONEMAN LIVE『ふたりよがり』

01.オンリーロンリータウン

02.オーバーサイズ

03.ごみ

04.ワンルームナイト

05.ガムシロップ

06.のどあめ

07.がらん

08.夏時雨

09.あなたは生きてゆけるの？

10.もういいよ。

11.終わり

12.ささくれハート

13.終わりの条件反射

14.愛の自販機

15.足りないとこ

16.あくまで生活

17.レンタル彼女