BE:FIRST×世界的歌姫と並んだ集合ショットに反響、サイン入りTシャツ手に笑顔の6人「夢叶えた少年の顔」「激アツ」の声

【写真】BE:FIRSTとジャネット・ジャクソンが舞台裏で撮影した集合写真【動画】BE:FIRSTが踊る「Doesn’t Really Matter （Remix）」

BE:FIRSTとジャネット・ジャクソンの集合ショットがBE:FIRSTのInstagramで公開され、反響を集めている。

■BE:FIRSTがジャネット・ジャクソンのサイン入りTシャツを手に笑顔

BE:FIRSTは6月14日、Kアリーナ横浜で開催されたジャネット・ジャクソンの来日公演『JANET JACKSON JAPAN 2026』にゲストとして出演。また彼らが参加したジャネット・ジャクソンの楽曲「Doesn’t Really Matter」のRemix版「Doesn’t Really Matter （Remix）」が6月12日にリリースされた。

集合写真では中央に立つジャネットをBE:FIRSTの6人が囲んでポーズ。メンバーの手にはジャネットからプレゼントされたと思われるサイン入りのリミテッドTシャツが握られており、それぞれ心からの喜びを表現したような笑顔を浮かべている。SOTA（ソウタ）はピースサイン、RYUHEI（リュウヘイ）はグッドポーズを繰り出し、プレミアムな時間に浸った。

ジャネットもこの投稿をストーリーズでリポストし、ハートマークを添えている。

SNSでは「みんな嬉しそうで幸せ」「一つ一つ夢を叶えてくみんなが素敵」「世界的歌姫と並んでるの激アツ」「笑顔が素敵」「みんな嬉しそうでこっちまで嬉しい」「同じステージに立ったBE:FIRSTが誇らしい」「一生の宝物だね」「本当にSpecialな一日だったね」「一生の思い出やん」「夢叶えた少年の顔」と、感動の声が相次いでいる。