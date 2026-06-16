¡Ú ¿ù±ºÂÀÍÛ ¡õ ÄÔ´õÈþ ¡Û¡¡·ëº§19¼þÇ¯à¸ø³«¤¢¡Á¤óáÈäÏª¡¡¡Ö±£¤·»£¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¥Ñ¥Ñ¤ÈÄ¹ÃË¤Î¹¬¤»»þ´Ö¤òÌÀ¤«¤¹
¡ÖÉã¤ÎÆü¤ÏµíÆù¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¡£¥â¡Á¥â¡Á¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ª¡ª¡ª¡×¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±PRÈ¯É½²ñ¤Ë¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤µ¤ó¡¢ÄÔ´õÈþ¤µ¤óÉ×ºÊ¤¬Â·¤Ã¤ÆÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¿ù±ºÂÀÍÛ ¡õ ÄÔ´õÈþ ¡Û¡¡·ëº§19¼þÇ¯à¸ø³«¤¢¡Á¤óáÈäÏª¡¡¡Ö±£¤·»£¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¥Ñ¥Ñ¤ÈÄ¹ÃË¤Î¹¬¤»»þ´Ö¤òÌÀ¤«¤¹
Éã¤ÎÆü¤Ë²ÈÂ²¤ÇµíÆù¤ò¿©¤Ù¤ë¿·¤·¤¤¿©½¬´·¤ÎÉáµÚ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥ª¡¼¥¸¡¼¡¦¥Ó¡¼¥Õ¤ò°ì½ï¤Ë°Ï¤ß¡¢Æü¤´¤í´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Ñ¤òÏ«¤ª¤¦¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡£
¿ù±º¤µ¤ó¤ÏàÊì¤ÎÆü¤Ï³§¡¢Ï«¤¤¤Þ¤¹¤±¤É...á¤ÈÒì¤¤Ä¤ÄàºÇ¶á¤Ï¡¢Éã¤ÎÆü¤âÂç»ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇËÍ¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£Æù¤Ã¤Æ³§¡¢½¸¤Þ¤ë¡£µíÆù¡¢¥ª¡¼¥¸¡¼¡¦¥Ó¡¼¥Õ¤Ï²ÈÂ²¤Ç¿©Âî¤ò°Ï¤à¤Î¤¬°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤¯³Ú¤·¤á¤ëá¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1.3¥¥í¤â¤Î¥ª¡¼¥¸¡¼¡¦¥Ó¡¼¥Õ¤Î¡È¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¥¿¥ï¡¼¡É¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢ÄÔ¤µ¤ó¤Ïà¤¹¤´¤¤åºÎï¡ª°ì»þ´Ö¸«¤Æ¤é¤ì¤ëá¤ÈÂç´î¤Ó¡£
º£Ç¯¡¢·ëº§19Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¤Ê¤ª¡È¤ª¸ß¤¤¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¹ç¤¦¡É¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ã¤×¤ê¤òÈäÏª¤¹¤ëÉ×ºÊ¡£¿ù±º¤µ¤ó¤Ïà½À¤é¤«¤¤¡ª¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤¤¡£¤â¤È¤â¤ÈÎÉ¤¤¤ªÆù¤È¶¦¤Ë¡¢°¦¤â²Ã¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¾ðÇ®¤ÎÌ£á¤È¿©¥ì¥Ý¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÔ¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Î¿ù±º¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆàÄ¹ÃË¤¬¹â¹»¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢À©Éþ¤Ç¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»ä¤âÄ¹ÃË¤â¤Ä¤±Êý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤òÃËÆ±»Î¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¡Ê¥Ñ¥Ñ¤¬¡Ë¶µ¤¨¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤ë»Ñ¤¬¤¹¤Ã¤´¤¯Èù¾Ð¤Þ¤·¤¯¤Æ¡¢±£¤·»£¤ê¤·¤Þ¤·¤¿á¤È¡¢¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¾Ð¤ß¡£à15¡Á16ºÐ¤Î¹â¹»À¸¤ÎÂç¤¤ÊÂÎ¤È¡¢¥Ñ¥Ñ¤¬»ê¶áµ÷Î¥¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡Ê¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò·ë¤Ö¡Ë¡£¤½¤Î2¿Í¤Î»Ñ¤¬²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿á¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¹¬¤»¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û