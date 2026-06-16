ザニオーロが正式にウディネーゼの一員に…ガラタサライからの買い取りが発表
ウディネーゼは15日、ガラタサライからレンタル移籍中のイタリア代表MFニコロ・ザニオーロの完全移籍移行を発表した。契約期間は2029年6月30日までとなる。
今季のウディネーゼでは10番を背負い、公式戦38試合6ゴール7アシストの数字を残していたザニオーロ。この活躍を受け、クラブは1000万ユーロ（約18億5000万円）と言われる買い取りオプションを行使する形で、買い取りを決断した。
現在26歳のアタッカーは2017年に当時セリエBに所属していたヴィルトゥス・エンテッラでプロデビューを飾り、2018年夏にはインテルからローマへ完全移籍加入。負傷による長期離脱がありながらも、約4年半に渡って中盤の主力として活躍し、公式戦通算128試合出場24ゴール18アシストという成績を残すと、2023年1月にガラタサライへ活躍の場を移した。
ガラタサライ加入後はレンタル移籍を繰り返しており、トルコの名門での通算成績は公式戦16試合出場5ゴール2アシスト。直近ではアストン・ヴィラ、アタランタ、フィオレンティーナとレンタル移籍を繰り返していた。
今季のウディネーゼでは10番を背負い、公式戦38試合6ゴール7アシストの数字を残していたザニオーロ。この活躍を受け、クラブは1000万ユーロ（約18億5000万円）と言われる買い取りオプションを行使する形で、買い取りを決断した。
ガラタサライ加入後はレンタル移籍を繰り返しており、トルコの名門での通算成績は公式戦16試合出場5ゴール2アシスト。直近ではアストン・ヴィラ、アタランタ、フィオレンティーナとレンタル移籍を繰り返していた。