ネリー・コルダがニューヨークのど真ん中でゴルフ少女たちと交流 優しく抱き寄せて最高の瞬間をプレゼント！
米国女子ツアーが公式インスタグラムを更新。「全米女子オープン」を制し、今年のメジャー大会を連勝したネリー・コルダ（米国）がニューヨークを訪問。「ガールズゴルフ」の少女たちから熱烈歓迎を受けると、笑顔で交流する姿を写真で投稿した。
【写真】N・コルダのサイン入りTシャツはゴルフ少女にとって最高の宝物！
コルダが訪ねたのは7thアベニューと34thストリートの交差点。近くにはマディソン・スクエア・ガーデンやエンパイア・ステート・ビルがあるニューヨークのど真ん中だ。交差点からはコルダの写真が使われたナイキの大きな看板を見ることもできる。その交差点に歩み寄るコルダを、お揃いの「コルダTシャツ」を着た「ガールズゴルフ」の少女たちが「コルダ！ コルダ！」と声をあげて出迎えた。「ガールズゴルフ」とはLPGAとUSGA（全米ゴルフ協会）が連携して運営するジュニアゴルフプログラムだ。投稿では「全米女子オープン」の優勝トロフィを掲げたコルダと少女たちとの記念写真をはじめ、少女を優しく抱き寄せた2ショット、Tシャツにサインをする姿や嬉しそうにカメラにサインを見せる少女の写真を公開した。ゴルフを学ぶ少女たちにとって最高の瞬間を投稿で見たファンからは「最高だよ！」「この子たちの笑顔がすべてを物語っているね」「あなたは少女たちにとって『希望の女王』だ」などのコメントが寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
渡米した小祝さくら サッカーW杯出場のメッシ、ヤマル、プリシッチの巨大フィギュア前で面白動画を撮影！ イ・ボミも絵文字で反応
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
サッカー、ゴルフ、バドミントン 仲良しトップアスリート3人がのんびりピクニック「秋も開催するからね」
メジャーチャンプがサッカーのリフティングに挑戦！ 祖父がプロサッカー選手だったX・シャウフェレは才能の片鱗をチラリ？
【写真】N・コルダのサイン入りTシャツはゴルフ少女にとって最高の宝物！
コルダが訪ねたのは7thアベニューと34thストリートの交差点。近くにはマディソン・スクエア・ガーデンやエンパイア・ステート・ビルがあるニューヨークのど真ん中だ。交差点からはコルダの写真が使われたナイキの大きな看板を見ることもできる。その交差点に歩み寄るコルダを、お揃いの「コルダTシャツ」を着た「ガールズゴルフ」の少女たちが「コルダ！ コルダ！」と声をあげて出迎えた。「ガールズゴルフ」とはLPGAとUSGA（全米ゴルフ協会）が連携して運営するジュニアゴルフプログラムだ。投稿では「全米女子オープン」の優勝トロフィを掲げたコルダと少女たちとの記念写真をはじめ、少女を優しく抱き寄せた2ショット、Tシャツにサインをする姿や嬉しそうにカメラにサインを見せる少女の写真を公開した。ゴルフを学ぶ少女たちにとって最高の瞬間を投稿で見たファンからは「最高だよ！」「この子たちの笑顔がすべてを物語っているね」「あなたは少女たちにとって『希望の女王』だ」などのコメントが寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
渡米した小祝さくら サッカーW杯出場のメッシ、ヤマル、プリシッチの巨大フィギュア前で面白動画を撮影！ イ・ボミも絵文字で反応
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
サッカー、ゴルフ、バドミントン 仲良しトップアスリート3人がのんびりピクニック「秋も開催するからね」
メジャーチャンプがサッカーのリフティングに挑戦！ 祖父がプロサッカー選手だったX・シャウフェレは才能の片鱗をチラリ？