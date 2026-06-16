北海道だって、夏は暑い。

【意外な展開】バスの中でずっとチラチラと見てこられて…下車する際、運賃箱をふさがれた

静岡県から来た60代女性・Kさんとその夫は、北海道大学の中を歩いている途中で、暑さで参ってしまった。

そこで声をかけてきたのは......。

＜Kさんからのおたより＞

昨年の6月、札幌は気温が30度を優に越すとても暑い日でした。

夫と私は北大構内を散策していましたが、私は熱中症になりかけて通路にしゃがみこんでしまいました。

その時自転車で通りかかった学生さんにアメをすすめられ、また違う学生さんに「大丈夫ですか？」と声をかけられました。

「心配で見ていました」

しばらくして歩き出したところ、また別の方に「心配で見ていました」と塩分の入ったドリンクを渡されました。

大学院生のSさんとおっしゃる方でした。

夫も足がつり、また学生さんが声をかけてくれました。

暑さ対策をしていなかった私達の不注意でしたが、北大の皆さん本当にありがとうございました。

厚く感謝申し上げます。



【このコーナーでは読者のみなさんからの投稿を紹介しています】

名前も知らない、どこにいるかもわからない......。そんな誰かに伝えたい「ありがとう」や「ごめんなさい」、あるいは「どんなもんだい！」を心の中に秘めている、という人もいるだろう。

Jタウンネットでは読者の皆さんの「『ありがとう』と伝えたいエピソード」「『ごめんなさい』を伝えたいエピソード」「親切自慢エピソード」「親切目撃談」などを募集している。

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