ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１６日、サッカーＷ杯北中米大会について報じた。

番組では１次リーグＨ組でＷ杯初出場のカボベルデ（ＦＩＦＡランク６７位）が今大会の優勝候補スペイン（同２位）と０―０で引き分け、記念すべきＷ杯初戦で歴史的勝ち点１を挙げたことを紹介。総合司会の安住紳一郎アナウンサーは「カボベルデのＧＫボジニャは４０歳。スペインのシュート２７本をことごとくはね返しました」と映像とともに伝えた。「なんとカボベルデが強豪スペイン相手に０―０でＷ杯初の勝ち点を挙げたということで番狂わせ」とも。

そして「今回のＷ杯は出場国が増えたということで、同じグループ内で実力差のあるチームの対戦カードが組まれることが特徴の一つともいわれています。ドイツが７―１でキュラソーを下しているゲームもありました。カボベルデもスペイン相手に５―０くらい予想されていたんですが、やはり守備に特化したということで、本当に歴史に残る勝ち点１を挙げたということです。Ｗ杯のおもしろさですね」と語った。