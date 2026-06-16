2024年4月に離党勧告

自民党の石井準一参院幹事長は復党願を出した元経産相で衆院議員の世耕弘成氏（和歌山2区）のスタンスについて、9日の記者会見で厳しく批判した。世耕氏は自民に復党できるのだろうか。

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世耕氏は、東京地検特捜部が捜査していた派閥の政治資金パーティーをめぐるいわゆる裏金問題で2024年4月に離党勧告の処分を受けて自民を離党した。その後、同年10月に5期務めた参院から鞍替えして衆院選に挑戦し、二階俊博元幹事長の3男・伸康氏を破って当選。2026年2月の衆院選も無所属で勝ち抜いた。世耕氏としては2度の衆院選で有権者の審判を受けてみそぎも済んだということで、5月末に自民の鈴木俊一幹事長に復党願を提出した。

世耕氏

一連の動きを苦々しく思っていたのが参院の石井幹事長だった。石井氏は高市早苗首相が総裁選に当選した昨年10月、参院幹事長に就任。今年4月には「参議院クラブ」を立ち上げた。参院の新しいドンと呼ばれる立場にある。

非常に自分勝手

石井氏は会見でざっとこう述べた。

・政治とカネをめぐる裁判がまだ続いている。世耕氏が参院議員時代に残していった大きな事案であり、これが解決し、方向性が決まってからでもいいのではないか。（復党願は）非常に自分勝手。

・和歌山県連がまずはどう判断するか。裁判で新たな事案が出てくるかも確認をしなければならない。党紀委員会にかけ、復党するというのは時期尚早。

・（復党願を出したのが国会で補正予算案の審議が近づいていたタイミングだったことについて）国民生活に必要な補正予算を審議する大事な時期に個人の思いを（優先させて）自民党本部に復党願を出すなんてことは政治家以前に人として信じられない。

・（世耕氏が2024年衆院選で自民の公認候補がいる小選挙区に立候補し、2025年の参院選では自民の公認候補ではなく公認を争って敗れた候補の支援に回って保守分裂選挙を招いたことについて）2回の反党行為を行った。本来なら党に戻る術はない。

二階王国から世耕王国に

言っていることに筋が通っていないわけではないのだが、「人として信じられない」とは随分キツい物言いである。

「石井氏らしいストレートな物言いでしたね（笑）。党内の声をそれなりに反映していたものだとも感じました。具体的には“2月の電撃解散で大勝した結果、衆院で議席が1増えたところで意味がないでしょ。（参院は少数与党なのだから）参院議員のままでいれば良かったんだ。それならひれ伏してでも執行部は復党をお願いしに行ったはず”“自身が会長として参院で率いていた清風会（すでに解散済み）は世耕氏の復党のために積極的に動いている印象はないね”などといったものです」（同）

世耕氏は和歌山を二階王国から世耕王国へと“体制変更”するタイミングを虎視眈々とうかがっていたとされる。

「和歌山県の衆院小選挙区が1減となって二階元幹事長が不出馬・3男・伸康氏が後継出馬した2024年10月の衆院選は世耕氏にとって絶好のタイミングだったのでしょう。過去に“国のかじ取りを担ってみたい”などと発言したこともあり、鞍替え出馬しない選択肢はなく確かにその後、和歌山は世耕王国になりました」（同）

自分のおかげで高市氏は

しかし、2024年10月というのは党紀委員会から最も重い処分の1つである「離党勧告」が下ってからわずか半年。そういった世耕氏の行動が自身の復党のさまたげとなってしまっているのだとしたら皮肉な話だろう。

「現在、世耕氏自身は復党に自信を持っているようです。“高市氏が去年の総裁選で勝利できたのは自分（＝世耕氏）のおかげだ”といったことを話しているとも聞きました。具体的に自らの指示で20票ほど動かしたという話も出回っていました。それを恩義に感じている高市氏が世耕氏の復党のために手を差し伸べるはずだというわけですね」（同）

二階王国となった和歌山県連、裁判の進捗、首相の考え、党内の空気……それぞれが同じ方向を向いているとは言い難い中、そう簡単に復党が決まるとは思われないが、果たして――。

デイリー新潮編集部