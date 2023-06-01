『菅田将暉のオールナイトニッポンGOLD』放送決定！『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の裏話も
菅田将暉が、6月22日放送のニッポン放送『オールナイトニッポンGOLD』のパーソナリティを担当する。
■レギュラー時代のコーナーも復活
菅田将暉は、2017年4月から5年間『オールナイトニッポン』月曜日のレギュラーパーソナリティを担当。
今回は2023年2月に『オールナイトニッポン55周年記念 オールナイトニッポン55時間スペシャル』で『菅田将暉のオールナイトニッポン』が復活して以来、3年4ヵ月ぶりのパーソナリティとなる。
番組では、レギュラー時代に届けていたコーナーも実施予定。また、菅田将暉は、6月13日に開催された『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』Grand Ceremonyの司会も担当しており、番組では当日の裏話もたっぷりと語られる。
『菅田将暉のオールナイトニッポンGOLD』は、6月22日22時からニッポン放送をキーステーションに全国ネットで生放送。
■菅田将暉 コメント
約３年ぶりのラジオ。がんばります
#菅田将暉ANNG
■番組情報
ニッポン放送『菅田将暉のオールナイトニッポンGOLD』
06/22（月）22:00～24:00
パーソナリティ：菅田将暉
メールアドレス： suda@allnightnippon.com
番組ハッシュタグ：#菅田将暉ANNG
■関連リンク
『オールナイトニッポン』番組サイト
https://www.allnightnippon.com/
菅田将暉 OFFICIAL SITE
https://topcoat.co.jp/masaki_suda
https://sudamasaki-music.com/