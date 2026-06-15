「恵比寿の交差点で爆美女を発見」美人モデルの街角ショットに反響「オーラがすごい…」「きれいなお姉さんだ」
ファッション誌『CanCam』（小学館）の公式Instagramは6月15日、投稿を更新。俳優でモデルの青島心さんの美しさが際立つ動画を公開しました。
【動画】モデル撮影中の青島心
また動画には「え、美人すぎる」「オーラがすごい…」「横顔もきれい」「きれいなお姉さんだ」などのテロップも添えられています。洗練されたコーディネートが際立つ仕上がりです。
(文:多町野 望)
【動画】モデル撮影中の青島心
「横顔もきれい」同アカウントは「恵比寿の交差点で爆美女を発見 CanCam7月号『今、気になる日比谷線ガールって？』で日比谷線遠征沿いに集まる美女たちについて大解説中 ぜひご覧ください！」とつづり、1本の動画を投稿。青島さんが街中でポーズを取っています。ノースリーブのトップスを着用しており、とても美しいです。髪をなびかせながら笑顔を見せる様子が色っぽく、見とれてしまいます。
美しい姿を多数披露青島さんは自身のInstagramで、美しい姿を多数披露。10日には「『CEREMONY』鑑賞させていただきました」とつづり、白いロングドレスを着用したショットを公開していました。圧巻のスタイルが際立っています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)