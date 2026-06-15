朝ドラ『風、薫る』ヒロイン上坂樹里、涼やか浴衣姿で登場 夏の家族恒例行事を明かす
俳優の上坂樹里が15日、都内で行われた高橋恭平（なにわ男子）主演映画『山口くんはワルくない』（公開中）浴衣で大集合！夏の青春先取り舞台あいさつに登壇。キャスト一同が劇中でも披露している浴衣姿で登場した。
【集合ショット】華やか！浴衣で登場した高橋恭平＆高橋ひかる＆岩瀬洋志ら
原作は累計210万部を突破した斉木優氏による少女コミック『山口くんはワルくない』（講談社『別冊フレンド』連載）。恋に夢見るヒロイン・篠原皐（しのはら・さつき）の前に現れた転校生“コワモテ×関西弁男子”山口くんとの青春ラブストーリー。
高橋恭平は劇中で、金髪コワモテの関西弁ながら実はピュアで優しい“最恐ギャップ男子”山口飛鳥（やまぐち・あすか）を演じ、“平凡な女子高生”ヒロインを高橋ひかる（高＝はしごだか）、“ヒロインのライバル”に岩瀬洋志が起用。上坂はヒロイン・皐の友人・和久ほのかを演じている。
放送中の2026年度前期連続テレビ小説『風、薫る』で見上愛とともにW主演を務める上坂は、紫の生地の花がら浴衣を涼やかに着こなした。上坂は「浴衣が久しぶりだったので懐かしいなと思いつつ、みなさんと一緒に舞台あいさつができることがうれしいです」と笑顔をのぞかせた。
この日はキャストがこの夏にやりたいことを発表するなか上坂は「キャンプがしたいです。毎年家族とキャンプするのが恒例で、去年はいけなかったので今年こそ行きたいです」と意欲。「いつも山梨にいってるので遠出したい」といい、共演の高橋からテントなども立てるのか聞かれると「そこまで本気のやつじゃなくてコテージで。わんちゃんを飼っているので」と家族の恒例行事を明かしていた。
【集合ショット】華やか！浴衣で登場した高橋恭平＆高橋ひかる＆岩瀬洋志ら
原作は累計210万部を突破した斉木優氏による少女コミック『山口くんはワルくない』（講談社『別冊フレンド』連載）。恋に夢見るヒロイン・篠原皐（しのはら・さつき）の前に現れた転校生“コワモテ×関西弁男子”山口くんとの青春ラブストーリー。
放送中の2026年度前期連続テレビ小説『風、薫る』で見上愛とともにW主演を務める上坂は、紫の生地の花がら浴衣を涼やかに着こなした。上坂は「浴衣が久しぶりだったので懐かしいなと思いつつ、みなさんと一緒に舞台あいさつができることがうれしいです」と笑顔をのぞかせた。
この日はキャストがこの夏にやりたいことを発表するなか上坂は「キャンプがしたいです。毎年家族とキャンプするのが恒例で、去年はいけなかったので今年こそ行きたいです」と意欲。「いつも山梨にいってるので遠出したい」といい、共演の高橋からテントなども立てるのか聞かれると「そこまで本気のやつじゃなくてコテージで。わんちゃんを飼っているので」と家族の恒例行事を明かしていた。