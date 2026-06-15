【6月15日の契約情報】千葉Jが主力の去就発表…元日本代表は引退表明、三河から期限付移籍も

6月15日、Bリーグの各クラブが、9月に開幕する2026－27シーズンへ向けて選手やコーチの契約情報を発表した。

千葉ジェッツは、原修太との契約継続を発表。2015年から千葉J一筋でプレーする32歳のベテランが、Bプレミア初年度となる2026－27シーズンもチームに残留することになった。熊本ヴォルターズは、B2アシスト王の経験を持つ石川海斗と契約を継続。2027－28シーズンまでの複数年契約を結んでいる司令塔が、来シーズンも熊本でプレーする。

移籍情報では、西田公陽がシーホース三河から徳島ガンバロウズへ期限付移籍することが決定。今シーズン途中には熊本ヴォルターズへ期限付移籍しており、来シーズンは出身地・徳島のクラブでプレーすることになった。

また、宇都宮ブレックスは、12日に2026－27シーズンの契約継続が発表されていたギャビン・エドワーズが、同シーズン限りで現役を引退することを発表した。エドワーズは三河、千葉J、宇都宮でプレーし、2020年には日本国籍を取得し日本代表としてもプレーしたビッグマン。Bプレミア初年度が現役ラストシーズンとなる。

6月15日に発表されたBリーグ契約情報は以下のとおり。

◆■6月15日のBリーグ契約情報

＜選手＞



淺野ケニー（群馬／契約継続）



原修太（千葉J／契約継続）



石川海斗（熊本／契約継続）



奥田雄伍（立川／愛媛から移籍）



野口侑真（立川／新規契約）



小玉大智（立川／信州から移籍）



長尾光輝（立川／新潟から移籍）



濱田貴流馬（新潟／契約継続）



西田公陽（徳島／三河から期限付移籍）



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君座武志（熊本／契約満了）※移籍先決定



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ギャビン・エドワーズ（宇都宮／来季で現役引退）

＜スタッフ＞



川原侑大（川崎AC／名古屋Dから移籍）



エヴァンゲロス・マギラス（三遠ASC／契約継続）



清水太志郎（三遠TAC／契約継続）



前田浩行（三遠AC／契約継続）



綾部舞（三遠AC／契約継続）



大村将基（三遠AC／契約継続）



大久保愛樹（三河AC／契約継続）



ジュレン・フォー二エス（滋賀AC／スペインから移籍）



橋爪純（佐賀AC／東京Uから移籍）



クラウディオ・ホルケラ（福井AC／契約継続）



久山智士（神戸TAC／信州から移籍）



吉田優磨（神戸AC／岩手から移籍）



カルバン・オールダム（神戸AC／FE名古屋から移籍）



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ポール・ヘナレ（長崎AHC／契約満了）※移籍先決定



弓波英人（長崎AC／契約満了）※移籍先決定





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