168cm人気レースクイーン、浜辺でのワンピース姿が「スタイル抜群すぎ」「圧倒的に美しい」 ネット衝撃
人気グラビアアイドルでラウンドガール、レースクイーンとしても活動する川瀬もえが、15日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露した。
【写真】168cm人気レースクイーンが「スタイル抜群」 大胆なグラビア姿も（22枚）
京都府出身で身長168cmと抜群のスタイルを誇る川瀬。現在ABEMAで放送中のリアリティーショー『ラブパワーキングダム2』にも出演し話題を呼んでいる。
今回の投稿では「夕焼けが綺麗で 浜に謎の綱があって気になっちゃってる」とつづり、ワンピース姿の全身ショットを披露。砂浜にしゃがむ姿でも魅せた。ファンからは「美しすぎる」「スタイル抜群」などの声が多数寄せられている。
引用：「川瀬もえ」X（@moekawase）、Instagram（@kawasemoe）
【写真】168cm人気レースクイーンが「スタイル抜群」 大胆なグラビア姿も（22枚）
京都府出身で身長168cmと抜群のスタイルを誇る川瀬。現在ABEMAで放送中のリアリティーショー『ラブパワーキングダム2』にも出演し話題を呼んでいる。
今回の投稿では「夕焼けが綺麗で 浜に謎の綱があって気になっちゃってる」とつづり、ワンピース姿の全身ショットを披露。砂浜にしゃがむ姿でも魅せた。ファンからは「美しすぎる」「スタイル抜群」などの声が多数寄せられている。
引用：「川瀬もえ」X（@moekawase）、Instagram（@kawasemoe）