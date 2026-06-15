ケプカが左手痛で“全米前哨戦”最終日に棄権「こんな違和感は初めて」
＜RBCカナディアンオープン 最終日◇14日◇TPCトロント ノースC（カナダ）◇7389ヤード・パー70＞メジャー5勝のブルックス・ケプカ（米国）が、大会最終日のスタート前に「左手の痛み」を理由に棄権した。
【写真】頭の残し具合が違う 松山英樹ビフォーアフター
首位と7打差のトータル6アンダー・32位タイで最終日を迎えたケプカは、午前10時30分に10番からスタートする予定だった。コース入り後にウォーミングアップを行ったものの、ティオフ前に棄権を決断した。初日に「64」をマークし、6人が並ぶ首位でスタート。第2ラウンドは「68」で2打差のトータル8アンダー・7位で決勝に進出した。LIVゴルフから米国男子ツアーに戻り、復帰初優勝への期待が高まっていたが、無念の離脱となった。第3ラウンドの前から、左手の薬指と小指の違和感を訴えていた。「原因は分からない。薬指と小指でクラブを握るのが難しくて、うまく握れない。だからグリップで指が滑ってしまったり、しびれたりしてしまう」。第3ラウンドは「72」と伸ばせず後退。スタート前やプレー中に治療を受ける姿が確認されており、「こんな違和感は初めて」と話していた。次週はメジャー「全米オープン」（シネコックヒルズGC/ニューヨーク州）。前回、同地で行われた2018年大会を制したのはケプカ。17年に続く全米連覇を成し遂げた舞台でもある。現在36歳のケプカは、LIVゴルフを主戦場にしていたが、米国男子ツアーの復帰制度で今季は米ツアーにフル参戦。前週までに11試合に出場し、最高成績は2月「コグニザント・クラシック」の9位。6度のトップ20入り、4月「マスターズ」は12位だった。（文・武川玲子=米国在住）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
RBCカナディアンオープン 最終成績
LIV離脱のケプカ、米ツアー復帰決定 PGAが特例制度を電撃発表
LIVゴルフは今季残り4試合に暗雲？ CEOが言及、来季存続に向けて目指す“約560億円”の資金調達
不適切な身体接触報道にミケルソンが反論「誤った情報が流布」 名誉毀損の法的措置も示唆
松山英樹が結婚発表を伏せていた理由とは 素顔を見せない哲学
【写真】頭の残し具合が違う 松山英樹ビフォーアフター
首位と7打差のトータル6アンダー・32位タイで最終日を迎えたケプカは、午前10時30分に10番からスタートする予定だった。コース入り後にウォーミングアップを行ったものの、ティオフ前に棄権を決断した。初日に「64」をマークし、6人が並ぶ首位でスタート。第2ラウンドは「68」で2打差のトータル8アンダー・7位で決勝に進出した。LIVゴルフから米国男子ツアーに戻り、復帰初優勝への期待が高まっていたが、無念の離脱となった。第3ラウンドの前から、左手の薬指と小指の違和感を訴えていた。「原因は分からない。薬指と小指でクラブを握るのが難しくて、うまく握れない。だからグリップで指が滑ってしまったり、しびれたりしてしまう」。第3ラウンドは「72」と伸ばせず後退。スタート前やプレー中に治療を受ける姿が確認されており、「こんな違和感は初めて」と話していた。次週はメジャー「全米オープン」（シネコックヒルズGC/ニューヨーク州）。前回、同地で行われた2018年大会を制したのはケプカ。17年に続く全米連覇を成し遂げた舞台でもある。現在36歳のケプカは、LIVゴルフを主戦場にしていたが、米国男子ツアーの復帰制度で今季は米ツアーにフル参戦。前週までに11試合に出場し、最高成績は2月「コグニザント・クラシック」の9位。6度のトップ20入り、4月「マスターズ」は12位だった。（文・武川玲子=米国在住）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
RBCカナディアンオープン 最終成績
LIV離脱のケプカ、米ツアー復帰決定 PGAが特例制度を電撃発表
LIVゴルフは今季残り4試合に暗雲？ CEOが言及、来季存続に向けて目指す“約560億円”の資金調達
不適切な身体接触報道にミケルソンが反論「誤った情報が流布」 名誉毀損の法的措置も示唆
松山英樹が結婚発表を伏せていた理由とは 素顔を見せない哲学