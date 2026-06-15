「え、可愛い…」aespa・カリナ、“ぱっつん前髪”で雰囲気ガラリ！甘さ全開のガーリールックにキュン

aespaのカリナが、キュートな姿でファンの視線を奪った。

カリナは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】「え、可愛い…」カリナ、“ぱっつん前髪”に！

公開された写真には、ピンク色のトップスが目を引くガーリーな装いを着こなすカリナの姿が収められている。何より注目を集めたのは、前髪をおろしたヘアスタイルだ。重めの“ぱっつん前髪”が、大きな瞳や小顔をより際立たせ、可憐で愛らしい魅力を倍増させた。

投稿を見たファンからは「え、可愛い」「お人形さんみたい」「似合いすぎる」などのコメントが寄せられている。

（写真＝カリナInstagram）

なお、カリナが所属するaespaは、7月24日に日本1stミニアルバム『KISS N TELL』をリリースする。

◇カリナ プロフィール

2000年4月11日生まれ。本名ユ・ジミン。2020年11月にaespaのメンバーとしてデビュー。卓越したダンススキルで、グループの顔的存在。練習生時代には本名名義で、SHINee・テミンのソロ楽曲MV出演している。また、グループ内最高身長の167cmを誇るスタイルの持ち主で、脚も非常に長い。出演したラジオ番組で明らかにした特技は、その長い脚を生かした「足で物を拾うこと」で、服やリモコン、ハンガーなどを拾えるそう。あだ名はサンリオキャラクターのクロミに似ていることから「カロミ」と呼ばれている。