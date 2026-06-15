高石あかり、天使のようなドレス姿で『SPUR』初表紙 朝ドラヒロインが語る“夢が叶った”瞬間
俳優・高石あかり(※高=はしごだか)が、23日発売のモード誌『SPUR』8月号通常版（集英社）に登場。NHK連続テレビ小説『ばけばけ』のヒロインに抜擢され、ピュアな演技で高い注目を集めている高石は、今回が同誌初の表紙となる。
【別表紙】スペシャルなビジュアル！ZEROBASEONEが登場
初のカバーに登場した高石は、まるで天使の羽のようなシェイプを描くドレスをまとい、儚げな表情で佇む姿を披露。手もとには「TASAKI」のパールリングがきらめき、圧倒的な透明感がさらに引き立つビジュアルに仕上がっている。今回の撮影について高石は、「撮影のテーマが、“幸せになれるジュエリー”だったので、多幸感あふれる真珠のリングを身に着けて、自分もすごく幸せな気持ちになりました」と喜びのコメントを寄せた。
中面特集では、「夢が叶った」と語る高石の“今”と“これからの夢”についてじっくりと迫ったロングインタビューを掲載。さらに、朝ドラ『ばけばけ』で自身が演じたヒロイン・トキについても言及し、「自分と似ている部分があった」と役柄への愛着や役作りについても深く掘り下げて語った。
なお、同号の特別企画「Jewelry A to Z 私を幸せにする26の選択」では、さまざまな角度からジュエリーの魅力を紹介。鏡リュウジによる誕生石の解説をはじめ、スキージャンプの高梨沙羅が惹かれるジュエリー、さらに知られざるチェーンネックレス研究やジュエリーのアイウェア事情など、マニアックで心躍る情報が満載。そのほか、90年代のファッションアイコンであるキャロリン・ベセット＝ケネディの特集や、料理家の長尾智子氏、渡辺康啓氏による夏のおもてなし提案など、充実の1冊となっている。
同誌スペシャルエディション版の表紙は、グローバルボーイズグループ・ZEROBASEONEが登場。高石と同じく同誌初登場で、スペシャルなビジュアルで撮り下ろす。
【別表紙】スペシャルなビジュアル！ZEROBASEONEが登場
初のカバーに登場した高石は、まるで天使の羽のようなシェイプを描くドレスをまとい、儚げな表情で佇む姿を披露。手もとには「TASAKI」のパールリングがきらめき、圧倒的な透明感がさらに引き立つビジュアルに仕上がっている。今回の撮影について高石は、「撮影のテーマが、“幸せになれるジュエリー”だったので、多幸感あふれる真珠のリングを身に着けて、自分もすごく幸せな気持ちになりました」と喜びのコメントを寄せた。
なお、同号の特別企画「Jewelry A to Z 私を幸せにする26の選択」では、さまざまな角度からジュエリーの魅力を紹介。鏡リュウジによる誕生石の解説をはじめ、スキージャンプの高梨沙羅が惹かれるジュエリー、さらに知られざるチェーンネックレス研究やジュエリーのアイウェア事情など、マニアックで心躍る情報が満載。そのほか、90年代のファッションアイコンであるキャロリン・ベセット＝ケネディの特集や、料理家の長尾智子氏、渡辺康啓氏による夏のおもてなし提案など、充実の1冊となっている。
同誌スペシャルエディション版の表紙は、グローバルボーイズグループ・ZEROBASEONEが登場。高石と同じく同誌初登場で、スペシャルなビジュアルで撮り下ろす。