矢吹健太朗が描く『超かぐや姫！』ヤチヨのイラストに大反響「額縁に入れて飾るわ」
『To LOVEる -とらぶる-』『BLACK CAT』などで知られる漫画家・矢吹健太朗氏が、自身のサブアカウントを更新。アニメ『超かぐや姫！』の登場キャラクター・月見ヤチヨのイラストを投稿すると、ネット上で話題になっている。
【画像】ポーズが可愛い！矢吹先生が描いた『超かぐや姫！』ヤチヨのイラスト
定期的にイラストなどを投稿している矢吹氏だが最近、『超かぐや姫！』の彩葉、かぐやのイラストを公開しており、今回は「毎日いろんな方面の仕事やってますが…彩葉さん、かぐやさんと来たらやはり描いておきたい 『超かぐや姫！』より月見ヤチヨさん」と新たなイラストを公開した。
美麗な一枚にネット上では「表情色っぽさあるヤチヨですてきですね」「矢吹神がツクヨミの神を描いてくださった…眼福すぎるありがたや」「可愛い女の子を描かせたら右に出るものなしの矢吹先生！」「神の描くヤチヨありがてぇ……額縁に入れて飾るわ。顔がよすぎる、尊い。本当にありがとうございます」などの声が出ている。
2026年1月にNetflixで世界独占配信がスタートしたアニメ『超かぐや姫！』は、古典の「竹取物語」を下敷きに、今より少し近未来の日本でハッピーエンドを目指して前向きに進んでいくかぐやと彩葉の交流と成長を描いた物語となっている。
【画像】ポーズが可愛い！矢吹先生が描いた『超かぐや姫！』ヤチヨのイラスト
定期的にイラストなどを投稿している矢吹氏だが最近、『超かぐや姫！』の彩葉、かぐやのイラストを公開しており、今回は「毎日いろんな方面の仕事やってますが…彩葉さん、かぐやさんと来たらやはり描いておきたい 『超かぐや姫！』より月見ヤチヨさん」と新たなイラストを公開した。
2026年1月にNetflixで世界独占配信がスタートしたアニメ『超かぐや姫！』は、古典の「竹取物語」を下敷きに、今より少し近未来の日本でハッピーエンドを目指して前向きに進んでいくかぐやと彩葉の交流と成長を描いた物語となっている。
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