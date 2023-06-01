日本代表、オランダ戦のスタメン発表！久保建英や佐野海舟らが先発、キャプテンは堂安律！ 北中米W杯初戦の11人が決定！
日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダ代表と対戦する。この一戦を前にスターティングメンバーが発表された。
８大会連続８回目のW杯出場となる日本。悲願のベスト８、さらにはその先を目ざす日本にとって、今大会の幕開けとなる重要な初戦だ。強豪オランダとの大一番で、森保一監督がスタートから送り出す11人が決定。スタメンにはキャプテンの堂安律、久保建英、佐野海舟らが名を連ねた。
先発メンバーは以下のとおり。
GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
16 渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
MF／FW
８ 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
10 堂安 律（フランクフルト／ドイツ）（C）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
運命のW杯初戦で白星スタートを飾れるか。注目の一戦は日本時間６月15日５時キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「潰せばいい」これが遠藤航の状態が不安視されていたにもかかわらず、守田英正を招集しなかった理由なのか。日本代表取材で目撃した“変化”
８大会連続８回目のW杯出場となる日本。悲願のベスト８、さらにはその先を目ざす日本にとって、今大会の幕開けとなる重要な初戦だ。強豪オランダとの大一番で、森保一監督がスタートから送り出す11人が決定。スタメンにはキャプテンの堂安律、久保建英、佐野海舟らが名を連ねた。
先発メンバーは以下のとおり。
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
16 渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
MF／FW
８ 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
10 堂安 律（フランクフルト／ドイツ）（C）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
運命のW杯初戦で白星スタートを飾れるか。注目の一戦は日本時間６月15日５時キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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