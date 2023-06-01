千鳥の大悟とノブがオズワルド伊藤の姿に「誰!?」「老けすぎて…」と衝撃を受ける場面があった。

【映像】オズワルド伊藤の衝撃の姿

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには中田花奈が登場した。

この日は、欲望を叶えようとする人間に密着し、VTRの結末を予想する新企画「人間パドック」が放送。ラランドのニシダが進行を務めた。

注目を集めたのは、オズワルドの伊藤俊介による「ベイスターズファンとして伊集院さんに認められたい」という欲望だった。しかし、テーマが発表されるとノブは「これは触れたくないです」と即座に反応。この件についての追及を拒否する様子を見せ、スタジオには不穏な空気が流れた。

ことの発端は、今年4月に放送された『出川哲朗のプロ野球順位予想2026リアルガチ』（テレビ東京）。そこで、伊藤が伊集院光からブチギレられるという事件が発生したのだ。実はあまり野球に詳しくないにもかかわらず、横浜DeNAベイスターズファンとして出演していた伊藤。真面目に予想しなければならない場面でボケたり、伊集院に対して「あなたにこの選手のなにがわかるんですか」などの失礼なコメントを重ねてしまったという。

最終的に、伊集院から「お前に野球のなにがわかるんだ！」とガチでキレられてしまった伊藤。その様子はあますところなく放送され、野球ファンだけでなく、芸人界隈にも緊張が走る大騒動となった。

伊藤は伊集院に認められるため猛勉強を開始。勉強中の伊藤の姿が写ると千鳥は衝撃。「誰!?」「老けすぎて…韓国の俳優!?」「えっ!?」と大騒ぎしていた。