2026年6月15日〜6月21日の運勢「おひつじ座〜うお座」 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年6月15日〜6月21日の運勢を西洋占星術で占います。
ふたご座の新月からスタートする1週間です。
新しい希望や計画が生まれ、少しずつ、軌道に乗っていくでしょう。やりたいことをリストアップしたり、スケジュールを組んだりすると、夢の実現率が高まっていくはず。小さな成功を積み重ねていくにも、いい時です。まずは、日常レベルの“やりたい”を形にしていきましょう。
想定外を楽しんで。
なりゆきが強く働くでしょう。
本当は、あなたなりの心積もりがあるはず。「こうしようかな？」「ここまではやっておきたいな」と。でも、「ちょっといい？」的なラフな一言が、運命の分かれ道に。人のプロジェクトに巻き込まれる、エンドレスの付き合いで帰れないなど、「どうしてこうなった？」になってしまいそう。
予定が崩れたら、諦めましょう。そういう流れなのです。「ほかにやることがあるのに」「帰りたい」など心ここにあらずではもったいない！ プランBに乗り換えて、楽しんでいくのが一番！
オフは、日帰り旅行へ。
愛は、先回りで。
元気よく、愛想よく！
頑張りが利く1週間です。
このため、あちこちのレスキュー要員にされそう。あっちの穴を埋め、こっちのこぼれを拾い、気付いたら、人の何倍も働くことになるかも？
本当は自分のことだけをやっていたい気持ちはよく分かりますが、しぶしぶ、イヤイヤやっても、結果は同じです。ならば、明るく感じよく、要望に応えていきましょう。お願いされたら、二つ返事で引き受けると、場も和むし、進みも早いはず。
オフは、ストレス発散を。カラオケやバッティングセンターなどの憂さ晴らしがハマりそう。
愛と社交は、胃袋をつかんで。差し入れも有効です。
小さく区切って全力でいく！
複数の流れが、複雑に交差する1週間です。
長期的な計画を立てても、ほかに割り込まれて思うようには進みません。目先の数時間、長くても半日をワンサイクルとして考えて、ショートスタイルで集中して区切りよく進めていきましょう。
同時進行であれこれやるため、多少の取りこぼしもありそう。ミスをしたら、素直に頭を下げ、リカバリーに努めれば、なんでも話せる仲になるでしょう。
オフもいくつもやりたいことが浮かびそう。結果、何もしないでゴロゴロパターンかも？ 体の声を聞いて、怠惰もアリで。
愛と社交は、有言実行＆初志貫徹で。
リラックスがテーマ。
自己肯定感がブレブレ。
なんだか居場所がない、かみ合っていない気がする、自分の存在を薄っぺらく感じるなど、久しぶりに気分がオチてしまいそう。薄々分かっていると思いますが、半分以上、気候のせいです。なんだか蒸し暑い、湿っぽい、雨が近い感じがするなど、生理的な不快感が人生観に浸食しているというわけ。
やるべきことは、快適さを追求することです。ドライ素材のインナーを選ぶ、運動やサウナで汗腺を開く、アロマオイルやハーブティーなどで整えるなど、コンディションの改善を。自宅でゆっくり過ごすのも有効。
愛は優しく。
大人のスタイルで。
あおられやすくなっています。
世の中で話題になっている、はやっている、みんながやっているイメージにつられて動いてしまいそう。でも、実際に試してみると、「なんだ、これ？」とガッカリすることが多いはず。巧妙なPRだったり、まだおしりにカラをつけたままのヒヨコたちの感想だったりするからです。
イージーな仕掛けに乗ってしまうのは、それだけ、何かを変えたい気持ちが強いせい。外から入ってくる情報は保留、自分の内側から湧き上がる好奇心を大事にしていきましょう。それは似て非なる動きとなります。
愛は、共通の目標を持って。
気が済むまで検証を。
助言させていただくと、「人に任せましょう」です。
でも、今の心境としては、「自分でやるしかない」かも？ 何か間違いがあったらいけない、ちょっと難しくてお願いしづらい、割が合わなさ過ぎて人に振れないなど、理由はさまざまですが、誰も頼れない、預けられないというわけ。すると、成果はあなたが頑張れるところまでという話になります。
現状は仕方がないけれど、心の隅に「信頼できる人が見つかったら、もっと発展する」ことも覚えておいて。状況が変わるまでは、しんどくてもワンオペでいきましょう。
愛は、大人の憩いを。予約を活用して。
なんでもありで！
何かをしてみたい、でも、何をしたらいいのか、よく分からないでしょう。
未来が茫洋として、自分がちっぽけに思えた10代、20代前半のころの気分が戻ってくるのです。これまで積んだキャリア、名誉や肩書が一段落し、第2の人生が始まろうとしているからです。モラトリアム期のように、自由という特権を駆使しましょう。
気になることを片っ端から試してもいいし、横目で観察するだけでもいいのです。流れに身を任せて、少し放流を楽しんで。そう遠くない未来に、「これかも！」にたどり着きます。
愛と社交は、夢語りを。何かが動くかも？
懐かしさがカギ。
昔がよみがえります。
ふいに記憶がつながって、疎遠になっていた人のことが気になったり、ずっと好きだったことを思い出せたりしそう。1人タイムスリップをしてみると、人生の忘れ物を取り戻せるでしょう。かつて住んでいた街に足を運ぶ、ごぶさた解消のアクションを起こす、繰り返し読んだ本を読み返す、手持ちのDVDなどを見返してみて。
セルフヴィンテージで、古くなった服に袖を通してみるのもいい考え。1周回って、なんだか新鮮な魅力を放ちそう。
仕事は、専門性を高めるチャンス。資格取得も視野に入れて。
愛は、視線で動かせそう。
周りを見ながら動く。
気の向くまま、心の向くまま、自由に生きるのがいて座さんの基本スタイル。
でも、今週は不思議と周りの動きにつられそう。自分で何かを選び、決めて実行するのではなく、誰かと一緒に何かをする、互いに持ち寄って何か大きなことができたらいいと考えるようになるのです。
うまくいったらラッキーくらいの気持ちで、いろいろやってみるといいみたい。誰かを応援してみるのも、きっと新鮮な喜びにつながります。興味関心を人に向けることで、次の流れに乗れるはず。
オフは、行動範囲を広げてみて。
デートも、遠出で盛り上がりそう。
ファンを獲得！
注目度高め。
でも、スターになるルートではなさそう。ムードメーカーだったり、名脇役だったり、役回りは地味なのですが、不思議と人の印象に残るのです。カギになるのは人柄です。親切でフェア、ごまかしがなく、誠意と真心を感じる、ウソがないあなたのよさがジワジワと伝わっています。
今週は、場を回していきましょう。人に花を持たせたり、水を向けたりして、スムーズな進行に貢献するのです。気付けば、なくてはならない存在になれるはず。
オフは、ボディメンテナンスを。
愛は、特別扱いが大事。特に人前では好きな人を立てて。
思い切っていく。
我が強く出るでしょう。
でも、それは決して悪いことではありません。「こうしたい」「こうするべき」と心が動き、迷いなく動けるからです。他者の目を通した時に、ガンコさ、偏屈さという呼び方になるだけ。それだけ、苛烈で、それだけブレない強い思いに突き動かされるのです。
今週、あなたの人生に口を挟んでくる人たちは、善良ですが鈍感なタイプとジャッジしてよさそう。彼らの愛情、友情の厚さだけ受け取って、心配や説教はノーサンキューでいきましょう。妥協も協調もなくていいのです。わが道を進んで。
愛は例外、事前の相談が大事！
部屋や習慣を変えてみて！
モヤモヤしそう。
それ、同じことの繰り返しに飽きているせいかも？ パターンを変えてみたり、リズムをズラしたりすると、ちょっと新鮮な気持ちになれて、またやる気を取り戻せるでしょう。部屋の模様替えをする、引っ越しをしてみるのもオススメです。
社交は、メンバーを固定すると親しさが増していくでしょう。目的別にグループやチームを作ってみるとよさそう。
仕事は、世話焼きスイッチを入れて。手取り足取り、ケアに回ると全体がスムーズに動くはず。
オフは、実家への帰省や家族孝行を。
デートは、勝手知ったる場所へ。気兼ねなく、楽しめそう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
ふたご座の新月からスタートする1週間です。
新しい希望や計画が生まれ、少しずつ、軌道に乗っていくでしょう。やりたいことをリストアップしたり、スケジュールを組んだりすると、夢の実現率が高まっていくはず。小さな成功を積み重ねていくにも、いい時です。まずは、日常レベルの“やりたい”を形にしていきましょう。
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）意外な展開。
想定外を楽しんで。
なりゆきが強く働くでしょう。
本当は、あなたなりの心積もりがあるはず。「こうしようかな？」「ここまではやっておきたいな」と。でも、「ちょっといい？」的なラフな一言が、運命の分かれ道に。人のプロジェクトに巻き込まれる、エンドレスの付き合いで帰れないなど、「どうしてこうなった？」になってしまいそう。
予定が崩れたら、諦めましょう。そういう流れなのです。「ほかにやることがあるのに」「帰りたい」など心ここにあらずではもったいない！ プランBに乗り換えて、楽しんでいくのが一番！
オフは、日帰り旅行へ。
愛は、先回りで。
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）「はい、喜んで！」
元気よく、愛想よく！
頑張りが利く1週間です。
このため、あちこちのレスキュー要員にされそう。あっちの穴を埋め、こっちのこぼれを拾い、気付いたら、人の何倍も働くことになるかも？
本当は自分のことだけをやっていたい気持ちはよく分かりますが、しぶしぶ、イヤイヤやっても、結果は同じです。ならば、明るく感じよく、要望に応えていきましょう。お願いされたら、二つ返事で引き受けると、場も和むし、進みも早いはず。
オフは、ストレス発散を。カラオケやバッティングセンターなどの憂さ晴らしがハマりそう。
愛と社交は、胃袋をつかんで。差し入れも有効です。
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）マインドは、短距離走。
小さく区切って全力でいく！
複数の流れが、複雑に交差する1週間です。
長期的な計画を立てても、ほかに割り込まれて思うようには進みません。目先の数時間、長くても半日をワンサイクルとして考えて、ショートスタイルで集中して区切りよく進めていきましょう。
同時進行であれこれやるため、多少の取りこぼしもありそう。ミスをしたら、素直に頭を下げ、リカバリーに努めれば、なんでも話せる仲になるでしょう。
オフもいくつもやりたいことが浮かびそう。結果、何もしないでゴロゴロパターンかも？ 体の声を聞いて、怠惰もアリで。
愛と社交は、有言実行＆初志貫徹で。
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）オフモード。
リラックスがテーマ。
自己肯定感がブレブレ。
なんだか居場所がない、かみ合っていない気がする、自分の存在を薄っぺらく感じるなど、久しぶりに気分がオチてしまいそう。薄々分かっていると思いますが、半分以上、気候のせいです。なんだか蒸し暑い、湿っぽい、雨が近い感じがするなど、生理的な不快感が人生観に浸食しているというわけ。
やるべきことは、快適さを追求することです。ドライ素材のインナーを選ぶ、運動やサウナで汗腺を開く、アロマオイルやハーブティーなどで整えるなど、コンディションの改善を。自宅でゆっくり過ごすのも有効。
愛は優しく。
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）大人のチョイス。
大人のスタイルで。
あおられやすくなっています。
世の中で話題になっている、はやっている、みんながやっているイメージにつられて動いてしまいそう。でも、実際に試してみると、「なんだ、これ？」とガッカリすることが多いはず。巧妙なPRだったり、まだおしりにカラをつけたままのヒヨコたちの感想だったりするからです。
イージーな仕掛けに乗ってしまうのは、それだけ、何かを変えたい気持ちが強いせい。外から入ってくる情報は保留、自分の内側から湧き上がる好奇心を大事にしていきましょう。それは似て非なる動きとなります。
愛は、共通の目標を持って。
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）幸運は1人分!?
気が済むまで検証を。
助言させていただくと、「人に任せましょう」です。
でも、今の心境としては、「自分でやるしかない」かも？ 何か間違いがあったらいけない、ちょっと難しくてお願いしづらい、割が合わなさ過ぎて人に振れないなど、理由はさまざまですが、誰も頼れない、預けられないというわけ。すると、成果はあなたが頑張れるところまでという話になります。
現状は仕方がないけれど、心の隅に「信頼できる人が見つかったら、もっと発展する」ことも覚えておいて。状況が変わるまでは、しんどくてもワンオペでいきましょう。
愛は、大人の憩いを。予約を活用して。
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）決めない、選ばない。
なんでもありで！
何かをしてみたい、でも、何をしたらいいのか、よく分からないでしょう。
未来が茫洋として、自分がちっぽけに思えた10代、20代前半のころの気分が戻ってくるのです。これまで積んだキャリア、名誉や肩書が一段落し、第2の人生が始まろうとしているからです。モラトリアム期のように、自由という特権を駆使しましょう。
気になることを片っ端から試してもいいし、横目で観察するだけでもいいのです。流れに身を任せて、少し放流を楽しんで。そう遠くない未来に、「これかも！」にたどり着きます。
愛と社交は、夢語りを。何かが動くかも？
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）リバイバルムード。
懐かしさがカギ。
昔がよみがえります。
ふいに記憶がつながって、疎遠になっていた人のことが気になったり、ずっと好きだったことを思い出せたりしそう。1人タイムスリップをしてみると、人生の忘れ物を取り戻せるでしょう。かつて住んでいた街に足を運ぶ、ごぶさた解消のアクションを起こす、繰り返し読んだ本を読み返す、手持ちのDVDなどを見返してみて。
セルフヴィンテージで、古くなった服に袖を通してみるのもいい考え。1周回って、なんだか新鮮な魅力を放ちそう。
仕事は、専門性を高めるチャンス。資格取得も視野に入れて。
愛は、視線で動かせそう。
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）バランスよく、
周りを見ながら動く。
気の向くまま、心の向くまま、自由に生きるのがいて座さんの基本スタイル。
でも、今週は不思議と周りの動きにつられそう。自分で何かを選び、決めて実行するのではなく、誰かと一緒に何かをする、互いに持ち寄って何か大きなことができたらいいと考えるようになるのです。
うまくいったらラッキーくらいの気持ちで、いろいろやってみるといいみたい。誰かを応援してみるのも、きっと新鮮な喜びにつながります。興味関心を人に向けることで、次の流れに乗れるはず。
オフは、行動範囲を広げてみて。
デートも、遠出で盛り上がりそう。
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）いい人ムーブで、
ファンを獲得！
注目度高め。
でも、スターになるルートではなさそう。ムードメーカーだったり、名脇役だったり、役回りは地味なのですが、不思議と人の印象に残るのです。カギになるのは人柄です。親切でフェア、ごまかしがなく、誠意と真心を感じる、ウソがないあなたのよさがジワジワと伝わっています。
今週は、場を回していきましょう。人に花を持たせたり、水を向けたりして、スムーズな進行に貢献するのです。気付けば、なくてはならない存在になれるはず。
オフは、ボディメンテナンスを。
愛は、特別扱いが大事。特に人前では好きな人を立てて。
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）自分ファーストで、
思い切っていく。
我が強く出るでしょう。
でも、それは決して悪いことではありません。「こうしたい」「こうするべき」と心が動き、迷いなく動けるからです。他者の目を通した時に、ガンコさ、偏屈さという呼び方になるだけ。それだけ、苛烈で、それだけブレない強い思いに突き動かされるのです。
今週、あなたの人生に口を挟んでくる人たちは、善良ですが鈍感なタイプとジャッジしてよさそう。彼らの愛情、友情の厚さだけ受け取って、心配や説教はノーサンキューでいきましょう。妥協も協調もなくていいのです。わが道を進んで。
愛は例外、事前の相談が大事！
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）イメージチェンジのススメ。
部屋や習慣を変えてみて！
モヤモヤしそう。
それ、同じことの繰り返しに飽きているせいかも？ パターンを変えてみたり、リズムをズラしたりすると、ちょっと新鮮な気持ちになれて、またやる気を取り戻せるでしょう。部屋の模様替えをする、引っ越しをしてみるのもオススメです。
社交は、メンバーを固定すると親しさが増していくでしょう。目的別にグループやチームを作ってみるとよさそう。
仕事は、世話焼きスイッチを入れて。手取り足取り、ケアに回ると全体がスムーズに動くはず。
オフは、実家への帰省や家族孝行を。
デートは、勝手知ったる場所へ。気兼ねなく、楽しめそう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)